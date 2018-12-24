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Католики, греко-католики и протестанты отмечают Рождество
25.12.2018 00:30 — Новости Общества | Tut.by
25 декабря католики, греко-католики и протестанты отмечают Рождество Христово. Во всех белорусских костелах проходят праздничные богослужения.
Белорусов, празднующих сегодня Рождество,
Председатель Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич вечером 24 декабря возглавил праздничную мессу — пастерку в могилевском кафедральном костеле Воскрешения Пресвятой Девы Марии и святого Станислава. Вот как он 24 декабря
В советское время в здании собора размещался архив. В тот день, о котором вспоминал Кондрусевич, когда костел еще не был передан, однако решение о передаче уже было принято, мессу отслужили перед собором. По словам архиепископ, пришло огромное множество людей, и у них на глазах тогда тоже были слезы: «Потому что вера возрождалась. Это не западные районы Беларуси, но вера тут живет. И мы благодарны богу за то, что сегодня можем праздновать божье рождение». Тадеуш Кондрусевич поздравил всех католиков и других христиан, которые празднуют Рождество сегодня, а также православных, к которым светлый праздник придет через две недели.
Фотокорреспондент TUT.BY побывал на мессе в минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии — смотрите, как это было.
Католичество — вторая после православия христианская конфессия в стране по количеству верующих. По данным официального портала Римско-католического костела в Беларуси, почти 1,47 млн граждан (чуть менее 15,5% населения) являются католиками. Среди них примерно 10 тыс. греко-католиков.
Католический костел в Беларуси представлен Минско-Могилевской архидиоцезией и тремя диоцезиями — Гродненской, Витебской и Пинской, которые объединяют 486 приходов. В стране насчитывается 476 католических священников и 448 представителей мужских и женских монашеских общин.
Количество протестантов различных деноминаций в Беларуси оценивается, по разным данным, на уровне от 200 тыс. до 500 тыс, сообщает БелаПАН.
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25 декабря католики, греко-католики и протестанты отмечают Рождество Христово. Во всех белорусских костелах проходят праздничные богослужения.
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