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Католики, греко-католики и протестанты отмечают Рождество

25.12.2018 00:30 — Новости Общества | Tut.by  
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25 декабря католики, греко-католики и протестанты отмечают Рождество Христово. Во всех белорусских костелах проходят праздничные богослужения.


Белорусов, празднующих сегодня Рождество, поздравил президент Александр Лукашенко: «Рождество укрепляет веру в добро. Наполняет духовными силами. Помогает постичь вечные ценности — любовь, милосердие, умение прощать. Утверждает в обществе лучшие христианские традиции — почитание родителей, подаривших жизнь, незыблемость семейных уз, преданность родной земле».



Председатель Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич вечером 24 декабря возглавил праздничную мессу — пастерку в могилевском кафедральном костеле Воскрешения Пресвятой Девы Марии и святого Станислава. Вот как он 24 декабря в эфире телеканала «Беларусь 1» вспоминал о возвращении в 1990-х кафедрального собора в Могилеве верующим — и едва не расплакался: «В советское время костел был закрыт. И в Могилевской области не было ни одного костела. Однако бог еще раз показал, что он умеет писать просто на закрученных линиях истории, и что он ставит последнюю точку над i. И я хорошо помню: в 1990-м году нам передавали этот костел. Мы не могли в тот день служить святую имшу в соборе», — рассказывал архиепископ, едва сдерживая слезы.

В советское время в здании собора размещался архив. В тот день, о котором вспоминал Кондрусевич, когда костел еще не был передан, однако решение о передаче уже было принято, мессу отслужили перед собором. По словам архиепископ, пришло огромное множество людей, и у них на глазах тогда тоже были слезы: «Потому что вера возрождалась. Это не западные районы Беларуси, но вера тут живет. И мы благодарны богу за то, что сегодня можем праздновать божье рождение». Тадеуш Кондрусевич поздравил всех католиков и других христиан, которые празднуют Рождество сегодня, а также православных, к которым светлый праздник придет через две недели.

Фотокорреспондент TUT.BY побывал на мессе в минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии — смотрите, как это было.















Католичество — вторая после православия христианская конфессия в стране по количеству верующих. По данным официального портала Римско-католического костела в Беларуси, почти 1,47 млн граждан (чуть менее 15,5% населения) являются католиками. Среди них примерно 10 тыс. греко-католиков.

Католический костел в Беларуси представлен Минско-Могилевской архидиоцезией и тремя диоцезиями — Гродненской, Витебской и Пинской, которые объединяют 486 приходов. В стране насчитывается 476 католических священников и 448 представителей мужских и женских монашеских общин.

Количество протестантов различных деноминаций в Беларуси оценивается, по разным данным, на уровне от 200 тыс. до 500 тыс, сообщает БелаПАН.


 
Теги: Могилев
 
 
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25 декабря католики, греко-католики и протестанты отмечают Рождество Христово. Во всех белорусских костелах проходят праздничные богослужения.
 
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