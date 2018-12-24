Пинские ремесленники представили авторские предметы декора и интерьера на выставке-продаже «Ларец новогодних чудес»



Что для подарка близким и друзьям может быть лучше приятных мелочей, которые сделаны из природных натуральных материалов? Такие эксклюзивные подарки произведут впечатление и останутся в памяти на долгое время.

Подарки от пинских мастеров народного творчества можно было приобрести на выставке-продаже «Ларец новогодних чудес» в городском Доме культуры 15 декабря. Ремесленники представили авторские предметы декора и интерьера, вязаные игрушки амигуруми, вышитые лентами картины, украшения для елки, изделия из дерева, бисера, ткани, бумаги, металла, подручных материалов. На выставке было что выбрать: маленькие снеговички, новогодние варежки из фетра, мыло ручной работы, сувениры из дерева с символикой наступающего года и многое другое.













Так, Пинская городская организация ОО «Белорусское общество инвалидов» предлагала салфетки и скатерти с ручной вышивкой, а также прихватки для кухни и чехлы на стулья, сделанные руками подопечных организации. Мастерица Светлана Лавренко – разнообразные корзинки, вазы, сундучки из бумажных и газетных трубочек. Изделия выполнены настолько искусно, что их не отличить от тех, что плетут из настоящей лозы! Новогодние светильники, символы наступающего года, подковы, елочки, игрушки, шкатулки, салфетницы из дерева представила Студия лазерной гравировки «Laser Line».



















Особое внимание привлекали работы студии «Мастеровой» – стильные подсвечники в скандинавском стиле, подносы из фактурного состаренного дерева, настольные лампы в стиле лофт и индустриальном стиле, светильники. Для изготовления используется массив сосны и дуба, металл. Автор Ольга Лукашевич рассказала, что дело стало уже семейным, а изделия охотно покупают не только в Беларуси, но и за рубежом. Пинчанам Ольга предлагала также ароматные наборы натуральных пряностей и специй, выращенных на своем участке.















Ремесленник Наталья Малофейчик представила на выставке елочки из природного материала. Для их создания мастерица использует кусочки дуба, мох, кору, орехи, сухофрукты, шишки. Получается очень необычно и красиво, такая эко-елочка украсит любой интерьер и наполнит дом неповторимым уютом.

Попробовать сделать похожую елку своими руками может каждый, нужно лишь немного фантазии и усидчивости.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото автора.