Пинский сельский район электросетей обслуживает территорию свыше 3 тысяч квадратных километров



Случись возможность чуть-чуть перенести даты, и энергетики вполне смогли бы совместить свой профессиональный праздник с Новым годом. Увы, история не терпит сослагательного наклонения, а потому имеем то, что имеем: по всему постсоветскому пространству День энергетика отмечают 22 декабря, в тот самый день, когда в 1920 году был подписан знаменитый план ГОЭЛРО, положивший начало новой эры в индустриализации огромного пространства от Балтики до Тихого океана.

А ведь есть и еще одна дата, мимо которой никак не пройдешь: в нынешнем году филиал «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго», а значит, и Пинский сельский район электросетей, отметил свое 60-летие. Впрочем, все эти праздники, большие и не очень, как и выходные дни, прошли мимо многих специалистов районной энергетической отрасли: люди несут службу круглосуточно, обслуживая серьезную территорию в 3 260 квадратных километров. А на территории этой имеется без малого 3 тысячи километров воздушных линий, 196 закрытых трансформаторных подстанций, 112 мачтовых трансформаторных подстанций, 6 распределительных пунктов.

Сельский район электросетей – организация многоструктурная, и сегодня есть особый смысл подробно остановиться на работе этих структур. Но прежде следует сказать, что первый рубеж стабильного обеспечения потребителей электроэнергией – диспетчерская служба. РДС одного из крупнейших подразделений филиала также достаточно многочисленна: 5 смен в Пинске и 3 смены в Логишине, всего в коллективе под руководством начальника РДС С.А. Петруковича трудится 21 человек. Тон в работе задают опытные профессионалы диспетчерской службы П.В. Вабищевич, Г.Ю. Павлов, В.Г. Пашковец. На них равняются коллеги С.И. Кононович, И.С. Хмарук и другие.

Важное значение в условиях оформления технической документации имеет работа техника В.М. Маринчик. Оперативность устранения повреждений на линии или подстанции во многом зависит от действий оперативно-выездной бригады. В этих подразделениях высокий уровень квалификации показывают электромонтеры М.М. Бобровник, С.Н. Крыльчук, С.С. Хлебус.

По оснащенности РДС сельский РЭС идет впереди других районов электросетей.

В течение двух предыдущих лет проводилась установка пробной партии специальных приборов «Аист», с помощью которых имеется возможность управлять нагрузкой, устанавливать режим работы уличного освещения. Опыт их эксплуатации показал экономический эффект использования этих устройств, принято решение о закупке еще 482 штук для оснащения всех населенных пунктов района.

В настоящее время идет активная работа по замене оборудования трансформаторных подстанций. 4 энергообъекта уже оснащены управляемым оборудованием: в Оснежицах, в Галево и на ретрансляторе – крупном узле телерадиовещания и связи. Обслуживание управляемым оборудованием осуществляют бригада по обслуживанию трансформаторных подстанций под руководством мастера Ю.В. Гулюка и бригада по обслуживанию КТП мастера А.В. Илью-чика.

Бригада по обслуживанию уличного освещения, которую возглавляет мастер В.В. Якушевич, в осенне-зимний период держит под контролем 179 населенных пунктов на территории 24 сельсоветов Пинщины и всегда готова выехать по заявке потребителей в любую точку района. В юбилейном году в составе бригады прошел обучение персонал, который сможет выполнять работы без отключения электроэнергии на линии.

Для обеспечения эффективного и оперативного обслуживания объектов инфраструктуры в РЭС созданы 2 участка электросетей – Логишинский и Бижеревичский.

В Пинской зоне на обслуживании воздушных линий работают 2 бригады, руководят которыми опытные мастера Н.С. Припутневич и И.И. Медведь. Подразделения ежегодно выполняют ремонт сети протяженностью 120-130 километров. Грамотными, трудолюбивыми работниками показали себя электромонтеры С.М. Лозюк, Д.С. Кисель. Логишинский участок – также крупное подразделение сельского РЭС: в зоне его обслуживания находится 60 населенных пунктов. Участок расположен в 29 километрах от Пинска, персоналом в составе 15 человек руководит старший мастер Г.Т. Олехнович. Профессионал, он возглавляет участок уже почти 35 лет и является примером высокого трудолюбия и ответственности. Коллектив участка обеспечивает четкое выполнение задач, своевременное проведение профилактических осмотров, оперативное устранение повреждений. Одним из наиболее подготовленных работников является электромонтер М.Н. Смирнов.

Бижеревичский участок электросетей находится на значительном расстоянии от Пинска, граничит с Украиной. До самой дальней точки в зоне – 41 километр. Обслуживание линий электропередачи, ТП и КТП ведет бригада в составе 5 человек под управлением старшего мастера А.М. Капустина. Тридцатилетний опыт работы В.А. Сердюкова передается молодым работникам. Подготовленный коллектив успешно «закрывает» вопросы по плановому и оперативному ремонту линий и подстанций.

И еще об одном подразделении следует сказать особо: клиентская база РЭС насчитывает свыше 28 тысяч бытовых абонентов, 36 промышленных объектов, 21 сельскохозяйственное предприятие, 339 прочих потребителей. Работу с ними ведет коллектив службы сбыта численностью 21 человек, в том числе 8 контролеров, которые проверяют показания приборов учета у населения.

Сравнительно недавно в сельском РЭС открыт расчетно-кассовый центр, благодаря которому любой потребитель электрической энергии района и города Пинска, как физические, так и юридические лица, могут быстро решить любой вопрос, касающийся технологического присоединения и комплексной услуги по подключению к электрическим сетям по принципу «одно окно». И наконец: важнейшим фактором успешной работы является обеспеченность транспортными средствами. В «арсенале» сельского РЭС 17 автомобилей и 4 трактора. Автомобильный парк района электросетей за последние годы пополнился 11 новыми машинами, и процесс обновления продолжается.

Нынешний год энергетики Пинщины завершают уверенно и солидно: произведен капитальный ремонт 290 километров воздушных линий, без малого на 8 километрах заменены провода, заменено в общей сложности 328 опор воздушных линий, проведен централизованный ремонт 4 комплектных трансформаторных подстанций, текущий ремонт произведен практически на всех подстанциях, заменено 60 светильников, 800 ответвлений от воздушных линий к зданиям. Ведется полная реконструкция электросетей в Мисятичах и частично в Хойно. Полезный отпуск электроэнергии в сеть за январь-август 2018 года составил 54 220 019 кВт/ч, что на 1 794 223 кВт/ч больше, чем в 2017 году. Потери при этом составили 5 483 831 кВт/ч (9,05 процента), что ниже, чем в 2017 году. Элек-троэнергии отпущено на 22 373 115 рублей. Заменено 1 849 индукционных приборов учета на электронные.

И наконец: в канун профессионального праздника в списки тех, кого поощрила администрация за лучшие показатели в труде, внесены техник С.П. Демьянец и электромонтер Логишинского участка А.И. Сергиевич. Руководство ГПО «Белэнерго» наградило электромонтера оперативной выездной бригады М.М. Бобровника. Ну, а вообще коллектив сельского района электросетей заслужил искренней благодарности всех жителей Пинщины за то, что их стараниями в наши дома приходит свет, а вместе с ним и уют.

Сергей Дорохов.