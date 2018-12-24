ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Татьяна Хвагина – экскурсовод года Беларуси!

25.12.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Татьяна Хвагина – экскурсовод года Беларуси!
17 декабря в Минске состоялась церемония награждения победителей 16-го республиканского туристического смотра-конкурса «Познай Беларусь». Он проводится Министерством спорта и туризма совместно с Национальным агентством по туризму и призван содействовать развитию внутреннего и въездного туризма, поощрять достижения туриндустрии.

Победители определялись в номинациях «Я познаю Беларусь», «Фотография года», «Туристическая компания года», «Проект года», «Музеи, культурные и этнографические комплексы» и других. В номинации «Экскурсовод года» участвовали аттестованные экскурсоводы и гиды-переводчики. Приятно и очень значимо, что лучшим экскурсоводом года Беларуси была признана наша землячка Татьяна Аркадьевна Хвагина.

Татьяна Аркадьевна – заместитель председателя Белорусского общественного объединения экскурсоводов и гидов-переводчиков, автор многочисленных книг, туристических справочников, статей о Полесье. В этом году исполнилось 40 лет, как она неустанно и плодотворно работает в сфере туризма и путешествий. Трудно назвать человека, который сделал бы так много для развития экскурсионного и туристического дела на Пинщине, как Т.А. Хвагина. Она всей душой влюблена в Полесье, в историю и культуру Беларуси и стремится передать свои искренние чувства, свои глубокие знания не только жителям нашей страны, но и иностранным гостям.

– Экскурсовод – это артист, который является и сценаристом, и режиссером, и исполнителем своего моноспектакля. Он не только должен обладать глубокими знаниями, но и быть политологом, психологом, педагогом. Как нельзя дважды войти в одну реку, так нельзя дважды одинаково провести экскурсию. Для каждой группы туристов нужен свой подход, поэтому к ним я всегда иду с импровизацией. А еще у хорошего экскурсовода должны быть интеллектуально-культурная база, выдержка, терпение, находчивость и обязательно – любовь к Родине и профессии, – говорит Татьяна Хвагина.

Несомненно, Т.А. Хвагина обладает всеми перечисленными качествами, и они помогают ей быть лучшей в своем деле. К слову, в смотре-конкурсе «Познай Беларусь» пинчанка побеждает не первый раз. В 2003 году лучшим в стране признавался разработанный ею эксклюзивный маршрут «Пинск еврейский», который востребован и сегодня (теперь носит название «Пинск – полесский Иерусалим»). Также в республиканском конкурсе в 2010 году победу одержал маршрут «Полесский венок», он стал визитной карточкой Полесского Загородья, которое расположено в междуречье Ясельды и Пины. Маршрут был разработан в то время, когда Татьяна Аркадьевна работала в научно-исследовательской лаборатории экоагротуризма Полесского госуниверситета.

–  Очень рада, что мне удалось преподавать в университете. Уверена, что получилось зажечь огонек любви к туризму и стране у молодого поколения, передать свои знания. Это считаю наиважнейшим достижением, – рассказывает Татьяна Аркадьевна.

Лучший экскурсовод страны и сегодня полна идей. Например, сейчас разрабатывает перспективную и интересную экскурсию по местам Первой мировой войны. На Полесье около трех лет стояла линия фронта, здесь проходили важные сражения (военная операция в Невеле, Логишинское контрнаступление). В Мокрой Дубраве установлен памятник сестре милосердия Римме Ивановой, которая за свой подвиг, совершенный в 1915 году, была посмертно удостоена высокой награды – ордена Святого Георгия IV степени. Сохранились доты у Огинского канала, немало на Пинщине и мест захоронений жертв Первой мировой.

– Раньше в туризме делали акцент на то, чтобы показывать города. Но и в регионах есть чем удивить зарубежных гостей. Прекрасная природа, красота «ускользающего Полесья» – одна из наших жемчужинок. В Пинском районе очень интересны с точки зрения туризма Логишин, Мерчицы, Дубое, Поречье, Погост-Загородский, Кудричи, литературные места, связанные с Якубом Коласом, Евгенией Янищиц, Александром Блоком. На Полесье сохранились сакральные объекты, поэтому популярны и паломнические маршруты. Я очень благодарна за помощь Пинскому райисполкому, который всегда идет навстречу и оказывает поддержку. В последнее время мы плодотворно работаем вместе, – рассказывает экскурсовод.

Также в ближайших планах Татьяны Хвагиной – издание новой, четвертой книги о Пинске. Символично, что издание станет посвящением любимому городу, который в 2019 году будет носить звание культурной столицы Беларуси. В  книге автор постарается по-новому взглянуть на исторические объекты, окутать город романтическим флером. Издание будет богато иллюстрировано, а текст представлен на белорусском, русском и английском языках.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.
Фото автора.

Comments are closed.

« Віншаванне на Божае Нараджэнне 2018 года Біскупа Пінскага Антонія Дзям’янкі
Пинский сельский район электросетей обслуживает территорию свыше 3 тысяч квадратных километров »
Новости дня
Новости общества
 
Вот какие новогодние елки стоят в минских торговых центрах. Голосуйте за лучшую
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
25.12.2018
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика