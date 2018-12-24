Татьяна Хвагина – экскурсовод года Беларуси!



17 декабря в Минске состоялась церемония награждения победителей 16-го республиканского туристического смотра-конкурса «Познай Беларусь». Он проводится Министерством спорта и туризма совместно с Национальным агентством по туризму и призван содействовать развитию внутреннего и въездного туризма, поощрять достижения туриндустрии.

Победители определялись в номинациях «Я познаю Беларусь», «Фотография года», «Туристическая компания года», «Проект года», «Музеи, культурные и этнографические комплексы» и других. В номинации «Экскурсовод года» участвовали аттестованные экскурсоводы и гиды-переводчики. Приятно и очень значимо, что лучшим экскурсоводом года Беларуси была признана наша землячка Татьяна Аркадьевна Хвагина.

Татьяна Аркадьевна – заместитель председателя Белорусского общественного объединения экскурсоводов и гидов-переводчиков, автор многочисленных книг, туристических справочников, статей о Полесье. В этом году исполнилось 40 лет, как она неустанно и плодотворно работает в сфере туризма и путешествий. Трудно назвать человека, который сделал бы так много для развития экскурсионного и туристического дела на Пинщине, как Т.А. Хвагина. Она всей душой влюблена в Полесье, в историю и культуру Беларуси и стремится передать свои искренние чувства, свои глубокие знания не только жителям нашей страны, но и иностранным гостям.

– Экскурсовод – это артист, который является и сценаристом, и режиссером, и исполнителем своего моноспектакля. Он не только должен обладать глубокими знаниями, но и быть политологом, психологом, педагогом. Как нельзя дважды войти в одну реку, так нельзя дважды одинаково провести экскурсию. Для каждой группы туристов нужен свой подход, поэтому к ним я всегда иду с импровизацией. А еще у хорошего экскурсовода должны быть интеллектуально-культурная база, выдержка, терпение, находчивость и обязательно – любовь к Родине и профессии, – говорит Татьяна Хвагина.

Несомненно, Т.А. Хвагина обладает всеми перечисленными качествами, и они помогают ей быть лучшей в своем деле. К слову, в смотре-конкурсе «Познай Беларусь» пинчанка побеждает не первый раз. В 2003 году лучшим в стране признавался разработанный ею эксклюзивный маршрут «Пинск еврейский», который востребован и сегодня (теперь носит название «Пинск – полесский Иерусалим»). Также в республиканском конкурсе в 2010 году победу одержал маршрут «Полесский венок», он стал визитной карточкой Полесского Загородья, которое расположено в междуречье Ясельды и Пины. Маршрут был разработан в то время, когда Татьяна Аркадьевна работала в научно-исследовательской лаборатории экоагротуризма Полесского госуниверситета.

– Очень рада, что мне удалось преподавать в университете. Уверена, что получилось зажечь огонек любви к туризму и стране у молодого поколения, передать свои знания. Это считаю наиважнейшим достижением, – рассказывает Татьяна Аркадьевна.

Лучший экскурсовод страны и сегодня полна идей. Например, сейчас разрабатывает перспективную и интересную экскурсию по местам Первой мировой войны. На Полесье около трех лет стояла линия фронта, здесь проходили важные сражения (военная операция в Невеле, Логишинское контрнаступление). В Мокрой Дубраве установлен памятник сестре милосердия Римме Ивановой, которая за свой подвиг, совершенный в 1915 году, была посмертно удостоена высокой награды – ордена Святого Георгия IV степени. Сохранились доты у Огинского канала, немало на Пинщине и мест захоронений жертв Первой мировой.

– Раньше в туризме делали акцент на то, чтобы показывать города. Но и в регионах есть чем удивить зарубежных гостей. Прекрасная природа, красота «ускользающего Полесья» – одна из наших жемчужинок. В Пинском районе очень интересны с точки зрения туризма Логишин, Мерчицы, Дубое, Поречье, Погост-Загородский, Кудричи, литературные места, связанные с Якубом Коласом, Евгенией Янищиц, Александром Блоком. На Полесье сохранились сакральные объекты, поэтому популярны и паломнические маршруты. Я очень благодарна за помощь Пинскому райисполкому, который всегда идет навстречу и оказывает поддержку. В последнее время мы плодотворно работаем вместе, – рассказывает экскурсовод.

Также в ближайших планах Татьяны Хвагиной – издание новой, четвертой книги о Пинске. Символично, что издание станет посвящением любимому городу, который в 2019 году будет носить звание культурной столицы Беларуси. В книге автор постарается по-новому взглянуть на исторические объекты, окутать город романтическим флером. Издание будет богато иллюстрировано, а текст представлен на белорусском, русском и английском языках.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото автора.