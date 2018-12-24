Вот какие новогодние елки стоят в минских торговых центрах. Голосуйте за лучшую

Перед Новым годом минчане фотографируются не только возле украшенных елок на улице, но и в торговых центрах, которые с каждым годом все больше внимания уделяют праздничному декорированию. Показываем, как выглядят елки в столичных ТЦ и предлагаем вам проголосовать за ту, которая нравится больше. Сразу предупреждаем — торговые центры расположены в алфавитном порядке, чтобы никого не выделить из общего списка.

Dana mall: елка до третьего этажа и куклы





Елка в Dana mall — одна из самых больших. Ее верхушка в красно-зеленом цвете достает до третьего этажа, а сама елка украшена разноцветными игрушками. Подножие представляет собой сцену со сказочными персонажами и напевающими рождественские мотивы пингвинами. Композицию дополняют арки из веток ели с украшениями.





Людей у елки много, девушки хотят сфотографировать, дети — забраться к персонажам на сцене. Здесь же иногда устраиваются разные мероприятия с концертами.

Galileo: розовые шары и клоуны





В Galileo елка стоит в проходном месте у эскалатора по пути к «Соседям». На ветвях можно заметить игрушки с клоунами, а также розовые и серебристые шары.

Правда, посетителей у нее останавливается немного. Все внимание поклонников instagram отнимает фотозона у входа.

Galleria Minsk: карамельная елка





Елка в Galleria не такая высокая — до второго этажа. Выдержана детская тематика декора — зелено-красно-белые шары чередуются с игрушками кукол и карамельными тростями. Подножие ели украшает фотозона с оленем, креслом, разбросанными подарками.

Фотографироваться в такой новогодней атмосфере любят не только девушки и дети.

Green Сity: классическая рождественская елка





По своим размерам елка в Green Сity сможет посоревноваться с «данамолловской». Тут она украшена в классическом стиле: с красными и золотыми бантами, шарами и декоративными ветками в таком же цвете. Игрушки разные, но все все ассоциируются с детством — звездочеты в колпаках, домовые на лестнице, санки. В качестве фотозоны — несколько подарочных коробок.

«Замок»: уличная елка со звездами и яркая на фотозоне





«Замок» каждый год выставляет елку на улице с большими звездами и красно-золотыми шарами. Сейчас ее подножие украшает еще и фигура большого светящегося ботинка Санты.





Но больше всего внимание посетителей привлекает невысокая елка у лифта в холле и фотозона.

«МОМО»: елка с ограждением, как в музее





В «МОМО» елку украсили красно-золотыми шарами и огородили столбиками, как в музее. Основной декор и внимание привлекает растяжка из гирлянды над елкой — с подарками, снеговиками и прочими украшениями. Такой же принцип использовали на площадке у Дворца спорта.

Раньше около елки стояла еще и невысокая фигура Деда Мороза, с которой фотографировались посетители. Но мы ее на месте на застали.

«Новая Европа»: высокая елка в полупустом ТЦ





В выходной день в ТЦ «Новая Европа» пустынно. Но несмотря на это, высокая елка этого ТЦ иногда попадает на фото в instagram. Дерево стоит в холле у входа и украшено золотистыми и синими шарами, а подножие прикрыто коробками подарков.

Иногда к елке подходит Санта и Эльф, они поправляют игрушки или фотографируются с людьми.

«Скала»: самая маленькая елка





Не первый год в «Скале» ставят примерно двухметровую елку в холле на входе ТЦ, так как для большой места попросту нет. Украшена она серебристыми и красными шарами, а рядом установлена композиция с оленем и санями возле которой обычно фотографируются покупатели.

«Столица»: Елка до потолка, но без летающего Деда Мороза





Последние несколько лет елку в «Столице» эффектно дополнял закрепленный под куполом Дед Мороз в санях и оленем. Но в этом году ее только украсили лентой, карамельными палочками, конфетами и другими игрушками. Елка тут тоже одна из самых высоких — до потолка.

Упирается елка в светильники, поэтому кажется, что ее верхушка — это фигура светящегося шара.

«Титан»: самая скромная елка





Одна из самых скромных и минималистичных в украшении елок на два метра замечена в холле ТЦ «Титан». На ее ветках висит несколько красно-золотых шаров, прикреплена картонка с названием магазина, включены огоньки, а у подножия лежат подарочные коробки. Фотографирующихся с ней покупателей мы не заметили.

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Кстати, ни один торговый центр не использует для верхушки пятиконечную звезду, которой украшали елки в советское время. Декораторы использовали либо украшение по тематике всего оформления елки, либо Вифлеемскую звезду, которая и ознаменовала Рождество.

ОПРОС Елка в каком торговом центре вам нравится больше всего? Dana mall

«Скала»

«Столица»

«Новая Европа»

«МОМО»

«Замок»

Green Сity

Galleria Minsk

Galileo

«Титан» 8 голосов Результаты