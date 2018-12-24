Как рождается правовая книга

Несмотря на стремительное развитие интернет-технологий и электронных средств хранения данных, книга и сегодня остается ценным источником информации.





Среди разнообразия печатных изданий особое место занимают книги правовой тематики Национального центра правовой информации Республики Беларусь. Первым печатным изданием стал «Таможенный кодекс Республики Беларусь» (1998 г.). В год выпускается порядка 150 тысяч экземпляров изданий более 25 наименований. Это правовая информация от первоисточника: правовые акты поступают в НЦПИ непосредственно от государственного органа, которым были приняты.

Перед выпуском в свет печатного издания, которое содержит нормативные правовые акты, выполняется определенный комплекс работ. Действующие правовые акты приводятся в контрольное состояние путем внесения всех изменений и дополнений, имеющихся на момент подготовки к выпуску. Для впервые принятых нормативных правовых актов предусмотрена иная процедура. Любой новый правовой акт проходит через несколько подразделений НЦПИ. После принятия документ регистрируется и получает номер регистрации в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь. Затем осуществляется его официальное опубликование на Национальном правовом Интернет-портале (www.pravo.by). Параллельно с этим ведется редакторско-корректорская обработка документа. После изготовления оригинал-макета печатного издания информация переносится с электронных носителей на физические, то есть к изданию книги на полиграфическом предприятии. И только после этого печатные издания попадают на полки книжных магазинов.

Выполняя свою основную функцию – правовое просвещение граждан, НЦПИ в первую очередь заботится о достоверности предоставляемой информации и качестве продукта, который получает потребитель. А приобрести такую продукцию можно в книжных магазинах, интернет-магазинах и НЦПИ, а также его филиалах, которые действуют в каждом областном центре.