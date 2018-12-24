Сезон в велоспорте подошел к концу. Время подвести итоги.





Воспитанники СДЮШОР «Спарта» завершают год на достойном уровне. Анастасия Дедикова заняла четвертое место на чемпионате Европы среди молодежи. Четверо спортсменов стали победителями на первенстве республики, в их числе Анна Чуянкова, Виктория Шаповалова, Александра Бондаренко и Анна Лосунова. Кроме того, эти девушки и Леонид Глотов выполнили норматив кандидата в мастера спорта. К тому же Анна и Ирина Чуянковы в сентябре выполнили норматив мастера спорта. Шестеро спортсменок вошли в список национальной сборной: Анастасия Дедикова, Анна и Ирина Чуянковы, Александра Бондаренко, Виктория Шаповалова и Анна Лосунова.

В следующем году в Беларуси пройдут Олимпийский фестиваль, приравненный к Первенству Европы, и Европейские олимпийские игры. Надеемся, нашим спортсменам не раз удастся подняться на пьедестал почета.