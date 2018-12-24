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Снег и сильный ветер ожидаются в Беларуси 26 декабря

25.12.2018 11:13 — Новости Общества | БелТА  
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Снег и сильный ветер ожидаются в Беларуси 26 декабря
Фото из архива

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в среду, 26 декабря, будет преобладать облачная погода с осадками, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Осадки прогнозируются на большей части территории страны: снег, мокрый снег, по западу - с дождем. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Днем местами по Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Он будет западным, днем - с переходом на северо-западный.

Температура воздуха ночью составит минус 5-11 градусов, по западу - от нуля до минус 4. По востоку страны при прояснениях столбики термометров будут опускаться до 12-15 градусов мороза. Днем будет от минус 1 до плюс 5 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в среду, 26 декабря, будет преобладать облачная погода с осадками, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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