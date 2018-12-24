В Бресте пропала 17-летняя девушка

В Бресте разыскивают 17-летнюю Анастасию Мшар, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».



Фото: ПСО «Ангел Брест»

24 декабря около 23.00 девушка ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. По данным TUT.BY, по состоянию на 12.00 25 декабря местонахождение девушки еще не установлено. В ее поисках участвуют милиция и волонтеры.