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В Бресте пропала 17-летняя девушка
25.12.2018 12:26 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте разыскивают 17-летнюю Анастасию Мшар,
24 декабря около 23.00 девушка ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. По данным TUT.BY, по состоянию на 12.00 25 декабря местонахождение девушки еще не установлено. В ее поисках участвуют милиция и волонтеры.
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24 декабря около 23.00 девушка ушла из дома на улице Грибоедова и пропала.
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