26 декабря в Беларуси будет до +5, мокрый снег, дождь и порывистый ветер

❆ В среду, 26 декабря, в Беларуси ожидается облачная погода с осадками. Об этом сообщили в Рeспубликанском центре по гидрoметеорологии, контролю рaдиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприрoды.





❆ Ночью температура воздуха составит 0-12 градусов мороза. Днем столбик термометра в некоторых районах страны поднимется до +5 градусов.

❆ На большей территории Беларуси пройдут снег и мокрый снег, а по западу – с дождем. Утром ожидаются туман и гололед, на дорогах гололедица.

❆ Синоптики предупредили о порывистом ветре в среду. Днем он местами будет достигать 15-18 м/с.