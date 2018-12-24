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26 декабря в Беларуси будет до +5, мокрый снег, дождь и порывистый ветер

25.12.2018 — Новости Общества | Полымя  
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В среду, 26 декабря, в Беларуси ожидается облачная погода с осадками. Об этом сообщили в Рeспубликанском центре по гидрoметеорологии, контролю рaдиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприрoды.

26 декабря в Беларуси будет до +5, мокрый снег, дождь и порывистый ветер

❆ Ночью температура воздуха составит 0-12 градусов мороза. Днем столбик термометра в некоторых районах страны поднимется до +5 градусов.

❆ На большей территории Беларуси пройдут снег и мокрый снег, а по западу – с дождем. Утром ожидаются туман и гололед, на дорогах гололедица.

❆ Синоптики предупредили о порывистом ветре в среду. Днем он местами будет достигать 15-18 м/с.

Источник: СБ

 
 
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❆ В среду, 26 декабря, в Беларуси ожидается облачная погода с осадками. Об этом сообщили в Рeспубликанском центре по гидрoметеорологии,
 
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