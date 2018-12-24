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Умер заслуженный артист Беларуси Анатолий Кашталапов

25.12.2018 17:34 — Новости Общества | БелТА  
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25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер художественный руководитель белорусского государственного ансамбля народной музыки "Свята" заслуженный артист Беларуси Анатолий Кашталапов, сообщает телеканал "Беларусь 1".

В июле 2018 года Анатолий Кашталапов отпраздновал свой 70-летний юбилей. Почти полвека он посвятил искусству. Работал в труппе балета Государственного народного хора Беларуси и в первом составе ансамбля "Хорошки". Прообраз молодого Анатолия Кашталапова изображен в мозаичных панно на фасаде домов напротив Национальной библиотеки.

Был разноплановым характерным танцовщиком и музыкантом. На основе собранного в разных регионах Беларуси и обработанного им фольклора Анатолий Кашталапов создал музыкально-хореографическую ("Музыканты играют") и песенно-музыкальную ("Застольная") композиции, танцы и др.

 
Теги: Минск
 
 
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25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер художественный руководитель белорусского государственного ансамбля народной музыки "Свята" заслуженный артист Беларуси...
 
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