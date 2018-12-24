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Две гродненки лишились денег после того, как переслали данные своих банковских карт якобы знакомым
25.12.2018 17:45 — Новости Общества | Tut.by
Две гродненки в один и тот же день лишились приличных сумм из-за того, что предоставили реквизиты своих карт «знакомым»,
29-летней девушке в соцсеть поступило сообщение от знакомой, просившей сообщить ей реквизиты банковской карты, так как свою она потеряла и хотела бы использовать чужую для обналичивания денег.
«Не удостоверившись в реальности указанной просьбы, женщина отправила фотографии карты запросившему их лицу. В результате неизвестный получил доступ к ее карт-счету и произвел платежи на сумму свыше 1200 рублей», — сообщили в ведомстве.
В тот же день жертвой аналогичного преступления стала еще одна 29-летняя жительница Гродно. Она также через переписку в соцсети предоставила реквизиты своей банковской карты неизвестному лицу, выдававшему себя за ее знакомую, что привело к списанию с ее карт-счета свыше 1100 рублей.
В ведомстве напомнили о правилах безопасности:
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29-летней девушке в соцсеть поступило сообщение от знакомой, просившей сообщить ей реквизиты банковской карты, так как свою она потеряла и хотела бы использовать...
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