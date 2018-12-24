Две гродненки лишились денег после того, как переслали данные своих банковских карт якобы знакомым

Две гродненки в один и тот же день лишились приличных сумм из-за того, что предоставили реквизиты своих карт «знакомым», сообщает Следственный комитет.

29-летней девушке в соцсеть поступило сообщение от знакомой, просившей сообщить ей реквизиты банковской карты, так как свою она потеряла и хотела бы использовать чужую для обналичивания денег.

«Не удостоверившись в реальности указанной просьбы, женщина отправила фотографии карты запросившему их лицу. В результате неизвестный получил доступ к ее карт-счету и произвел платежи на сумму свыше 1200 рублей», — сообщили в ведомстве.

В тот же день жертвой аналогичного преступления стала еще одна 29-летняя жительница Гродно. Она также через переписку в соцсети предоставила реквизиты своей банковской карты неизвестному лицу, выдававшему себя за ее знакомую, что привело к списанию с ее карт-счета свыше 1100 рублей.

В ведомстве напомнили о правилах безопасности:

не используйте одинаковые логины и пароли (либо слишком простые пароли) на различных сайтах;

при использовании известных вам сайтов обращайте внимание на их внешний вид. Возможно, вы зашли на их поддельные копии;

остерегайтесь неожиданных или необычных электронных сообщений, от неизвестных отправителей, никогда не открывайте вложения и не переходите по ссылкам в таких сообщениях;

с осторожностью относитесь к письмам, в которых запрашиваются данные счетов;

при получении от знакомых сообщений, содержащих побуждение к передаче финансовых реквизитов, проверяйте данную информацию (путем встречи, телефонного звонка).