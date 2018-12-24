Синоптики предупреждают: в среду - гололедица и сильный ветер

Сильный ветер и гололедицу обещают синоптики в первый рабочий день последней недели этого года.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«26 декабря на отдельных участках дорог сохранится гололедица. 26 декабря днем местами ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с», — сказано в сообщении Белгидромета Минприроды.

В Минске 26 декабря будет облачно, временами снег, мокрый снег. Температура воздуха +1...3°C. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.

Синоптики объявили желтый уровень опасности, означающий погодные условия, которые могут быть потенциально опасны, хотя и являются обычными для территории Беларуси.

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