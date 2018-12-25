«Ездили туда на лошадях с ответными визитами». Как живет белорусская деревня на границе с Латвией

TUT.BY продолжает проект «Люди на границе» . Мы уже посетили четыре белорусские деревени, которые граничат с нашими странами-соседями. И рассказали о простых людях, которые там живут. Сегодня — пятая.

Боруны находятся на белорусско-латвийской границе. Здесь живет 140 человек. Когда здесь был магазин, клуб, библиотека, школа. Сейчас остался только ФАП и отделение круглосуточного пребывания — что-то типа дома престарелых. Наш журналист Алексей Судников съездил на белорусско-латвийскую границу и пообщался с местными: узнал, почему они не уехали в Латвию после распада СССР, что такое «Пентагон», и увидел, как скандинавская ходьба пришла на село.