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«Ездили туда на лошадях с ответными визитами». Как живет белорусская деревня на границе с Латвией
26.12.2018 07:08 — Новости Общества | Tut.by
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Боруны находятся на белорусско-латвийской границе. Здесь живет 140 человек. Когда здесь был магазин, клуб, библиотека, школа. Сейчас остался только ФАП и отделение круглосуточного пребывания — что-то типа дома престарелых. Наш журналист Алексей Судников съездил на белорусско-латвийскую границу и пообщался с местными: узнал, почему они не уехали в Латвию после распада СССР, что такое «Пентагон», и увидел, как скандинавская ходьба пришла на село.
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Наш журналист Алексей Судников съездил на белорусско-латвийскую границу и пообщался с местными, узнал почему они не уехали в ЕС после распада СССР, что такое...
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