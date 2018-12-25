Не последняя встреча, колядовщики и монах, подарки задешево и похмельный стыд - все за выходные

Ну, а главным событием выходных стали, конечно, переговоры Лукашенко и Путина в Кремле. Перед встречей мы провели небольшую ревизию российско-белорусских взаимоотношений и прикинули, какие еще «маневры» стоит ожидать Беларуси от России. А президент в преддверии встречи провел целое совещание по отношениям с братской (уже, вроде, нет) страной. Не все, мол, договоренности выполняются. Например, Лукашенко говорит, что Россия обещала компенсировать потери от налогового маневра, и он хотел бы знать, почему остановились эти переговоры. Мы, знаете ли, переживаем: уже 4,5 млрд долларов потеряли и еще 10,5 можем! А правительство России утверждает: договоренностей о выплате компенсации Беларуси никогда не было. Более того, по словам министра финансов России Антона Силуанова, «налоговый маневр — наше внутреннее дело. Если вы хотите, чтобы мы создавали такие же условия для ваших нефтепереработчиков, как у нас, давайте, чтобы это двигалось равновыгодно. Давайте акцизную политику объединим. У нас есть недоверие к работе ваших таможенников — пускай и наши таможенники там работают, наладим обмен данными». Говорит, в последнее время доверие между странами потеряно: «Все эти растворители, санкционка идет к нам, подакцизные товары, сигареты, наши рынки заполняют»… Это все как расценивать?..
Пока мы следили за нашими взаимоотношениями, Россия успела расширить санкции против Украины. В санкционный список теперь попали еще и сын президента Украины, депутат Верховной рады Алексей Порошенко, Юлия Тимошенко, глава МВД Арсен Аваков и другие. Антиукраинские санкции, могут быть отменены, но, как говорил ранее Кремль, только при выполнении ряда условий.
Ни в коем случае не нагнетаем, но вы должны знать, где в 2019 году может начаться Третья мировая война. Миру удавалось избегать войн между крупными державами с 1945 года, несмотря на то, что США и Советский Союз несколько раз оказывались близки к этому в период холодной войны. Сегодня же, когда мощь Китая продолжает расти, а Россия решительно отвергает нормы международного порядка, перспектива конфликта между крупными державами снова стала реальной. Что думаете об этом?
Представляете, а мы нашли в Минскегорожан, которые каждую зиму идут колядовать! Традиция-то, оказывается, жива: люди и в 2018-м кладут в мешки спиртное, сало, колбасу, конфеты, мандарины… Зачем все это нашим героям — Медведю, Козе и Буслу этнографу, айтишнику и другим?.. А еще познакомились с монахом-капуцином (всего в Беларуси их 23), послушали, как он готовится к Рождеству и почему в 17 лет решил посвятить себя Богу. «На хабите капуцинов есть белая веревка с тремя узлами. Три узла — это три обета и символ их нерушимости. Первый — чистота. Это значит, что монах не может иметь отношений с женщиной, семью и детей, а живет в общине с братьями. Второй — послушание. Это значит, что в их иерархии — это подчинение настоятелю. Третий — бедность. Это значит, что у монаха нет ничего своего, а все принадлежит общине».
А вы, если нечем заняться, отправьте открытку людям, которые будут встречать Новый год в одиночестве. Бесплатно! Просто чтобы кого-то порадовать! А потом, так и быть, можете залипнуть на 11 лучших сериалах 2018 года (если в выходные не успели посмотреть и в рабочую неделю нет времени, то не планируйте ничего на 30−31-е!). А 88 лет назад, когда в стране появился первый звуковой кинотеатр, люди даже помыслить не могли о том, что все любимые фильмы будут смотреть дома, не вставая с дивана… Кстати, о любимых фильмах! Ладно, не очень любимых — просто о тех, которые особенно щедро показывают по ТВ в этот период. Сумеете угадать фильм с одного кадра? Мы в вас верим!
Подарки купили? Ах, денег нет?! Сейчас расскажем, где и как затариться очень дешево, и даже подскажем, как бы с вашим бюджетом рублей эдак в 15 на каждого родственника или друга выкрутились успешная инста-блогер и бизнесмен! Итак, идемте за подарками в… магазин фиксированных цен. (Наш вам совет — если родственник неприятный, вполне обойдется без подарков!)
Кстати. На этой неделе у вас, наверное, будут корпоративы. Тогда вот вам превентивный текст — и прочитайте его раньше, чем утром после вечеринки! Представьте: вы открываете глаза, и ужас вдавливает вас в подушку. В соцсетях остались следы прошлой ночи, но при мысли о них вас парализует страх. Это — шеймовер, также известный как похмельный стыд. Знакомо? Объясняем его биохимию и рассказываем, можно ли избавиться. Будьте бдительны — это последние дни года, но не последний ваш год в этом коллективе!
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