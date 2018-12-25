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Не последняя встреча, колядовщики и монах, подарки задешево и похмельный стыд - все за выходные

26.12.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Вот и закончились первые большие выходные декабря — католики и протестанты отметили Рождество Христово, верующие других конфессий и атеисты отдохнули перед последней (неполной!) предновогодней рабочей неделей. Итак, напоминаем: четыре дня работаем, три отдыхаем, 2 января на работу (увы). А завтра, в первый рабочий день последней недели года, погоду обещают не очень — будет сильный ветер и гололедица. Имейте это в виду — но все равно идите на по-европейски праздничную новогоднюю ярмарку на площади Свободы. Что там и почем — расскажем здесь. Кстати, если еще не видели новогодние елки в своем городе — прогуляйтесь обязательно (и себе новогоднее деревце купите)! Или детей сводите на классные мероприятия — ведь дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом году, Дед Мороз подарит внуков на все зимние каникулы… В общем, не будьте как Трамп — не сидите в праздники дома одни!


Ну, а главным событием выходных стали, конечно, переговоры Лукашенко и Путина в Кремле. Перед встречей мы провели небольшую ревизию российско-белорусских взаимоотношений и прикинули, какие еще «маневры» стоит ожидать Беларуси от России. А президент в преддверии встречи провел целое совещание по отношениям с братской (уже, вроде, нет) страной. Не все, мол, договоренности выполняются. Например, Лукашенко говорит, что Россия обещала компенсировать потери от налогового маневра, и он хотел бы знать, почему остановились эти переговоры. Мы, знаете ли, переживаем: уже 4,5 млрд долларов потеряли и еще 10,5 можем! А правительство России утверждает: договоренностей о выплате компенсации Беларуси никогда не было. Более того, по словам министра финансов России Антона Силуанова, «налоговый маневр — наше внутреннее дело. Если вы хотите, чтобы мы создавали такие же условия для ваших нефтепереработчиков, как у нас, давайте, чтобы это двигалось равновыгодно. Давайте акцизную политику объединим. У нас есть недоверие к работе ваших таможенников — пускай и наши таможенники там работают, наладим обмен данными». Говорит, в последнее время доверие между странами потеряно: «Все эти растворители, санкционка идет к нам, подакцизные товары, сигареты, наши рынки заполняют»… Это все как расценивать?..

Но вернемся к встрече. Как это в итоге было — вкратце здесь. Четыре часа говорили — и просто решили создать рабочую группу по подготовке предложений по интеграции и решению спорных вопросов! Нам кажется, что это не очень хороший итог, говорящий о том, что ни о чем снова не договорились и снова будут торговаться что стороны немножко в тупике. Не зря же президенты договорились еще раз встретиться до конца нынешнего года «для принятия решений, которые не терпят отлагательств» (то есть — в ближайшие 6 дней!). И пусть «у нас отношения развиваются весьма успешно» — хоть это и «особые союзнические отношения».


Пока мы следили за нашими взаимоотношениями, Россия успела расширить санкции против Украины. В санкционный список теперь попали еще и сын президента Украины, депутат Верховной рады Алексей Порошенко, Юлия Тимошенко, глава МВД Арсен Аваков и другие. Антиукраинские санкции, могут быть отменены, но, как говорил ранее Кремль, только при выполнении ряда условий.

Ни в коем случае не нагнетаем, но вы должны знать, где в 2019 году может начаться Третья мировая война. Миру удавалось избегать войн между крупными державами с 1945 года, несмотря на то, что США и Советский Союз несколько раз оказывались близки к этому в период холодной войны. Сегодня же, когда мощь Китая продолжает расти, а Россия решительно отвергает нормы международного порядка, перспектива конфликта между крупными державами снова стала реальной. Что думаете об этом?

Так, что еще интересного мы узнали в выходные? Что в Беларуси могут появиться новые магазины Duty Free на въезде в страну, что в сфере строительства вскоре будет много важного и нового (или нет?) для всех тех, кто, собственно, строит или решает свой жилищный вопрос, что в стране переписали права (а также и обязанности) потребителей,
что закон о возмещении средств, затраченных на спортивную подготовку ваших детей, — это никакая не кабала (как мы с вами, может быть, думали).

Еще у нас вышел очень серьезный выпуск проекта «Женское здоровье» — в нем специалист отвечала на вопросы наших читательниц и зрительниц о раке шейки матки. Да-да, девочки, это касается даже тех, кого не касается, — так что обязательно смотрите!

В выходные заметили, как хорошо было на улице? Мы снова встретились с дворником Денисом — помните, это он выкладывал осенью разные композиции из листьев? Расскажем и покажем, что этот классный парень делает зимой. Он никогда не ругает тех, кто мусорит — ну и что, говорит, зато у меня работа есть!

Представляете, а мы нашли в Минске горожан, которые каждую зиму идут колядовать! Традиция-то, оказывается, жива: люди и в 2018-м кладут в мешки спиртное, сало, колбасу, конфеты, мандарины… Зачем все это нашим героям — Медведю, Козе и Буслу этнографу, айтишнику и другим?.. А еще познакомились с монахом-капуцином (всего в Беларуси их 23), послушали, как он готовится к Рождеству и почему в 17 лет решил посвятить себя Богу. «На хабите капуцинов есть белая веревка с тремя узлами. Три узла — это три обета и символ их нерушимости. Первый — чистота. Это значит, что монах не может иметь отношений с женщиной, семью и детей, а живет в общине с братьями. Второй — послушание. Это значит, что в их иерархии — это подчинение настоятелю. Третий — бедность. Это значит, что у монаха нет ничего своего, а все принадлежит общине».


А вы, если нечем заняться, отправьте открытку людям, которые будут встречать Новый год в одиночестве. Бесплатно! Просто чтобы кого-то порадовать! А потом, так и быть, можете залипнуть на 11 лучших сериалах 2018 года (если в выходные не успели посмотреть и в рабочую неделю нет времени, то не планируйте ничего на 30−31-е!). А 88 лет назад, когда в стране появился первый звуковой кинотеатр, люди даже помыслить не могли о том, что все любимые фильмы будут смотреть дома, не вставая с дивана… Кстати, о любимых фильмах! Ладно, не очень любимых — просто о тех, которые особенно щедро показывают по ТВ в этот период. Сумеете угадать фильм с одного кадра? Мы в вас верим!

Верили мы и в минское «Динамо» — и в понедельник парни обыграли действующего обладателя Кубка Гагарина, одержав третью победу подряд. Как говорит их тренер, «потихоньку двигаемся вперед». Ну молодцы же!

Подарки купили? Ах, денег нет?! Сейчас расскажем, где и как затариться очень дешево, и даже подскажем, как бы с вашим бюджетом рублей эдак в 15 на каждого родственника или друга выкрутились успешная инста-блогер и бизнесмен! Итак, идемте за подарками в… магазин фиксированных цен. (Наш вам совет — если родственник неприятный, вполне обойдется без подарков!)

И напоследок обязательно посмотрите, как нас с вами поздравили сотрудники посольства США в Минске — во главе с временной поверенной в делах США в Беларуси Дженифер Мур они спели рождественскую песню на белорусском! Получилось очень мило! А вслед за ними с видеопоздравлением выступили британские дипломаты — и здесь мы тоже расчувствовались!

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Кстати. На этой неделе у вас, наверное, будут корпоративы. Тогда вот вам превентивный текст — и прочитайте его раньше, чем утром после вечеринки! Представьте: вы открываете глаза, и ужас вдавливает вас в подушку. В соцсетях остались следы прошлой ночи, но при мысли о них вас парализует страх. Это — шеймовер, также известный как похмельный стыд. Знакомо? Объясняем его биохимию и рассказываем, можно ли избавиться. Будьте бдительны — это последние дни года, но не последний ваш год в этом коллективе!

Ваша редакция

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Теги: Минск
 
 
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Доброе утро! Вот и закончились первые большие выходные декабря - католики и протестанты отметили Рождество Христово, верующие других конфессий и атеисты отдохнули...
 
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