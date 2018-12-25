В Наровле пройдут день и ночь трезвости

В Наровлянском районе 28 и 29 декабря объявлены Днем трезвости. Соответствующее решение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Розничная продажа алкогольных напитков на территории района будет ограничена с 08.00 28 декабря до 08.00 29 декабря.

Алкоголь будут продавать лишь на розлив в заведениях общепита.