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Погода в Гомеле в последнюю неделю в этом году
26.12.2018 08:18 — Новости Общества | Tut.by
Эта короткая рабочая неделя будет такой, какой и должна быть неделя перед Новым годом, — она будет зимней! Ну не прелесть ли?
Итак,
В среду утром до минус 13 °C, но уже днем уже около нуля, мокрый снег и ветер.
В четверг и пятницу -2°С и снег.
В рабочую субботу до -3°С и снова снег.
Интересно, какой же будет новогодняя ночь? Узнаем уже скоро!
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Эта короткая рабочая неделя будет такой, какой и должна быть неделя перед Новым годом - она будет зимней! Ну не прелесть ли?
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