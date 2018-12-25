Погода в Гомеле в последнюю неделю в этом году

Эта короткая рабочая неделя будет такой, какой и должна быть неделя перед Новым годом, — она будет зимней! Ну не прелесть ли?

Итак, по данным pogoda.by, последние дни 2018 года будут снежными.

В среду утром до минус 13 °C, но уже днем уже около нуля, мокрый снег и ветер.

В четверг и пятницу -2°С и снег.

В рабочую субботу до -3°С и снова снег.

Интересно, какой же будет новогодняя ночь? Узнаем уже скоро!