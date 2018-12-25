Ветер, туман, снег. Погода в Витебске на короткую рабочую неделю

На неделе в Витебске ожидается небольшой мороз. Первый рабочий день — среда — будет ветреным, а последний — суббота — туманным, прогнозирует pogoda.by.

В среду, 26 декабря, днем около нуля. Ветер порывами до 15 метров в секунду. Снег.

В четверг, 27 декабря, днем до четырех градусов мороза. Возможен снег.

В пятницу, 28 декабря, ночью −4…6°С, днем до двух градусов со знаком минус. Ночью — туман, днем — снег.

В рабочую субботу, 29 декабря, ночью до восьми градусов мороза, днем — до четырех. Весь день туман, видимость 600−1000 метров. Облачно, без осадков.