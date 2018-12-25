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В новогоднюю ночь в Бресте будет облачно и около 0 °C
26.12.2018 08:16 — Новости Общества | Tut.by
Последняя неделя уходящего года будет с мокрым снегом и плюсовой температурой, передает
В среду утром ожидается мокрый снег, днем — дождь. Столбик термометра поднимется до +4°С.
Четверг также будет ненастным. В первой половине дня пройдет мокрый снег, во второй — дождь. Вечером температура воздуха составит +4.+6°С.
На пятницу обещают сильный дождь. Утром в городе будет до +6°С, днем — на один градус меньше.
В субботу ожидается мокрый снег, в воскресенье — дожди. Температура воздуха составит +2.+4°С.
По предварительным прогнозам новогодняя ночь будет облачной и около 0 °C.
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Последняя неделя уходящего года будет с мокрым снегом и плюсовой температурой.
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