Тепло, дождливо, облачно. Погода в Гродно в последнюю неделю года и новогоднюю ночь

Последняя неделя уходящего года будет с мокрым снегом и плюсовой температурой, передает pogoda.by .





В среду утром ожидается мокрый снег, днем — дождь. Столбик термометра поднимется до +2°С.

Четверг также будет ненастным. В первой половине дня пройдет мокрый снег, во второй — дождь. Вечером температура воздуха составит +1…+3°С.

На пятницу обещают сильный дождь. Днем в городе будет до +6°С и очень ветрено.

В субботу ожидается мокрый снег, в воскресенье — дожди. Температура воздуха составит +1…+3°С.

По предварительным прогнозам, в новогоднюю ночь будет облачно, около 0 °C, будет идти сильный мокрый снег.