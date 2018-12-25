Россияне снова посчитали Минск лучшим городом СНГ для новогоднего отдыха

Минск лидирует в рейтинге направлений для зимних путешествий россиян в города СНГ. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат .



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В первую десятку городов СНГ для отдыха у туристов из России в декабре 2018 года и январе 2019 года вошли Минск в Беларуси, Баку в Азербайджане, Астана в Казахстане, Ереван в Армении, Алматы в Казахстане, Ташкент в Узбекистане, Бишкек в Кыргызстане, Кишинев в Молдове, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане.

По данным агентства, туристы приезжают в города и страны СНГ зимой в среднем на три-пять дней. Россияне тратят на зимние туры в города и на курорты СНГ от $ 50 до $ 100 в сутки на проживание и питание.

Туры на горнолыжные курорты Беларуси Логойск и Силичи, курорты Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане, курорт Чимбулак в Алматы в Казахстане пользуются наибольшей популярностью у туристов из стран СНГ.