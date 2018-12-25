ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

28 декабря — единый день безопасности дорожного движения

26.12.2018 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Останови пьяного водителя!» сотрудники ГАИ проведут 28 декабря, сообщает uvd.mogilev.by. Главная цель мероприятия — профилактика ДТП, совершаемых в состоянии опьянения.

Именно ДТП по вине нетрезвых водителей характеризуются самыми тяжелыми последствиями. Наезды, столкновения и опрокидывания совершают такие водители независимо от погодных и дорожных условий, настигая свои жертвы в самый неожиданный момент. Словом, от пьяного за рулем можно ожидать чего угодно и когда угодно. При этом они гибнут сами и губят других, или делают их инвалидами.

За 11 месяцев на дорогах Могилёвской области по вине нетрезвых водителей произошло 34 дорожно-транспортных происшествия, в которых 9 человек погибли и 31 получил травмы.

 

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Останови пьяного водителя!» сотрудники ГАИ проведут 28 декабря, сообщает uvd.mogilev.by. Главная цель...
 
Новости дня
Новости общества
 
Social Weekend ищет идеи для решения социальных проблем. Взамен предлагает поддержку на 50 тысяч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
26.12.2018
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Вороновская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика