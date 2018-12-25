28 декабря — единый день безопасности дорожного движения

Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Останови пьяного водителя!» сотрудники ГАИ проведут 28 декабря, сообщает uvd.mogilev.by . Главная цель мероприятия — профилактика ДТП, совершаемых в состоянии опьянения.

Именно ДТП по вине нетрезвых водителей характеризуются самыми тяжелыми последствиями. Наезды, столкновения и опрокидывания совершают такие водители независимо от погодных и дорожных условий, настигая свои жертвы в самый неожиданный момент. Словом, от пьяного за рулем можно ожидать чего угодно и когда угодно. При этом они гибнут сами и губят других, или делают их инвалидами.

За 11 месяцев на дорогах Могилёвской области по вине нетрезвых водителей произошло 34 дорожно-транспортных происшествия, в которых 9 человек погибли и 31 получил травмы.