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28 декабря — единый день безопасности дорожного движения
26.12.2018 — Новости Общества | Радзiма
Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Останови пьяного водителя!» сотрудники ГАИ проведут 28 декабря, сообщает
Именно ДТП по вине нетрезвых водителей характеризуются самыми тяжелыми последствиями. Наезды, столкновения и опрокидывания совершают такие водители независимо от погодных и дорожных условий, настигая свои жертвы в самый неожиданный момент. Словом, от пьяного за рулем можно ожидать чего угодно и когда угодно. При этом они гибнут сами и губят других, или делают их инвалидами.
За 11 месяцев на дорогах Могилёвской области по вине нетрезвых водителей произошло 34 дорожно-транспортных происшествия, в которых 9 человек погибли и 31 получил травмы.
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Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Останови пьяного водителя!» сотрудники ГАИ проведут 28 декабря, сообщает uvd.mogilev.by. Главная цель...
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