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Social Weekend ищет идеи для решения социальных проблем. Взамен предлагает поддержку на 50 тысяч

26.12.2018 10:12 — Новости Общества | Tut.by  
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До 28 февраля 2019 года 13-й конкурс социальных проектов Social Weekend принимает заявки с идеями, способными изменить Беларусь. Лучшие из них получат финансовую поддержку в сумме на более чем 50 тысяч рублей.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы специально объявляем прием заявок перед Новым годом, чтобы люди могли не только загадать желание, но и описать его в заявке на новый 13-й Social Weekend, который обещает быть чертовски классным, — рассказывает руководитель конкурса Александр Скрабовский.

Заявки принимаются онлайн на официальном сайте конкурса socialweekend.by. Участвовать могут как энтузиасты-одиночки, мечтающие изменить жизнь в Беларуси к лучшему, так и уже зарегистрированные организации.

Форма заявки включает лишь основные характеристики будущего или уже действующего проекта. Среди них — описание идеи, команды, бюджета и срока реализации.

Оргкомитет тщательно рассмотрит предложения по решению различных социальных проблем и выставит их на народное голосование. По его результатам двадцать идей окажутся в ¼ финала и еще двадцать выберет жюри — менторы и эксперты. В последующем они будут обучать конкурсантов проектному менеджменту, работе в команде, маркетингу, продвижению в соцсетях, а также другим навыкам, необходимым для того, чтобы проект был устойчивым.

По результатам обучения в полуфинал пройдут около половины проектов. Внимание меценатов и место в финале получат самые мотивированные из них — те, которые проделают более значимую работу во время обучения и смогут обосновать необходимость финансовых вложений в свой проект.

— Нас часто спрашивают, что такое социальный проект. Мы понимаем под этим словосочетанием самые разные актуальные для общества идеи, поэтому и ставим первым этапом народное голосование. Оно выступает своеобразной лакмусовой бумажкой: количество голосов показывает, насколько идея понятна и нужна обществу, — рассказывает руководитель конкурса, директор местного фонда «Добра» Александр Скрабовский. — А для того чтобы не упустить уникальные решения с большим потенциалом социального воздействия, существует экспертный отбор.


Александр Скрабовский. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Организаторы Social Weekend особенно подчеркивают: на конкурсе ждут идей и проектов из всех регионов Беларуси — не только из Минска.

Республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend существует больше пяти лет. За это время в нем участвовали более 2700 уникальных идей. Преимущество Social Weekend — открытость для любых проектов и возможность их быстрой реализации в любом уголке страны. За все время благодаря конкурсу идеи получили поддержку на более чем на 300 000 $ в эквиваленте.

Среди таких проектов — поисково-спасательный отряд «Ангел», фестиваль усыновителей «Родные люди», учреждение по социальной адаптации детей-сирот «Нити дружбы», социально-благотворительное спортивное учреждение «Крылья Ангелов», проект по созданию инклюзивной одежды Tikota Inclusive, научные лекции и воркшопы «Наука вне себя», социальная рисайклинг-мастерская «ТАК», проект «Особый подход к здоровому образу жизни!» и многие-многие другие.


 
Теги: Минск
 
 
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До 28 февраля 2019 года 13-й конкурс социальных проектов Social Weekend принимает заявки с идеями, способными изменить Беларусь. Лучшие из них получат финансовую поддержку в...
 
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