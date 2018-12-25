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Дарящий счастье – счастлив сам вдвойне
26.12.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
Дарить подарки всегда приятно, дарить их детям особенно приятно: счастливые детские лица не только радуют, но и вдохновляют, заряжают позитивной энергией. Так считают администрация и профком КУП ДРОЦ «Лесная поляна». Именно поэтому 25 декабря для детей сотрудников Центра прошёл новогодний утренник. Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят с наступающим Новым годом и пригласили на цирковое представление.
С первых минут детские сердца были взяты в плен забавным клоуном. Дети охотно участвовали во всех играх, предложенных им, не жалея ладоней аплодировали акробатке и с удовольствием смотрели выступление собачки, шиншиллы и игуаны.
В конце утренника каждый желающий мог сфотографироваться на память с Дедом Морозом и Снегурочкой. Эмоции зашкаливали, и ребята охотно ими делились:
Донат, 9 лет:
Игнат, 6 лет:
Женя, 10 лет:
Ангелина, 14 лет:
В зале было тепло от улыбок, он весь искрился от лучиков веселья, идущих из детских глаз. Мероприятие закончилось, но воспоминания и эмоции надолго останутся в памяти ребят.
Сотрудники КУП ДРОЦ «Лесная поляна» выражают огромную благодарность директору Центра, Хомбаку Анатолию Владимировичу, за прекрасный новогодний утренник и счастье, подаренное их детям.
Светлана ИЗОФАТОВА, воспитатель КУП ДРОЦ «Лесная поляна».
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Дарить подарки всегда приятно, дарить их детям особенно приятно: счастливые детские лица не только радуют, но и вдохновляют, заряжают позитивной энергией. Так...
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