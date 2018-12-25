ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дарящий счастье – счастлив сам вдвойне

26.12.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
Дарить подарки всегда приятно, дарить их детям особенно приятно: счастливые детские лица не только радуют, но и вдохновляют, заряжают позитивной энергией. Так считают администрация и профком КУП ДРОЦ «Лесная поляна». Именно поэтому 25 декабря для детей сотрудников Центра прошёл новогодний утренник. Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят с наступающим Новым годом и пригласили на цирковое представление.

С первых минут детские сердца были взяты в плен забавным клоуном. Дети охотно участвовали во всех играх, предложенных им, не жалея ладоней аплодировали акробатке и с удовольствием смотрели выступление собачки, шиншиллы и игуаны. 

Дарящий счастье – счастлив сам вдвойне

Дарящий счастье – счастлив сам вдвойне

Дарящий счастье – счастлив сам вдвойне

В конце утренника каждый желающий мог сфотографироваться на память с Дедом Морозом и Снегурочкой. Эмоции зашкаливали, и ребята охотно ими делились:

Донат, 9 лет:

- Мне понравилось абсолютно всё, я с удовольствием смотрел представление. Обратил внимание на фокусы, которые показывал клоун, так как я сам увлекаюсь деланием фокусов. Ну и конечно, невозможно не любить номера со зверями!

Игнат, 6 лет:

- Мне очень понравилось. Было здорово! Я танцевал со Снегурочкой и выполнял все движения за ней, даже не сбивался.

Женя, 10 лет:

- Представление было весёлое! Фокус с шиншиллой запомнился больше всего. И я решил, что у нас будет новый член семьи — шиншилла. Я даже имя ей уже придумал. Она мягкая, большая, у неё добрые глаза.

Ангелина, 14 лет:

- Я с удовольствием участвовала во флешмобе со Снегурочкой. Во время циркового представления восхищалась мастерством акробатки. Чтобы так профессионально выполнить номер, нужно долго и упорно работать.

В зале было тепло от улыбок, он весь искрился от лучиков веселья, идущих из детских глаз. Мероприятие закончилось, но воспоминания и эмоции надолго останутся в памяти ребят.  

Сотрудники КУП ДРОЦ «Лесная поляна» выражают огромную благодарность директору Центра, Хомбаку Анатолию Владимировичу, за прекрасный новогодний утренник и счастье, подаренное их детям.

Дарящий счастье – счастлив сам вдвойне

Светлана ИЗОФАТОВА, воспитатель КУП ДРОЦ «Лесная поляна». 

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дарить подарки всегда приятно, дарить их детям особенно приятно: счастливые детские лица не только радуют, но и вдохновляют, заряжают позитивной энергией. Так...
 
Новости дня
Новости общества
 
28 декабря — единый день безопасности дорожного движения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика