Дарящий счастье – счастлив сам вдвойне

Дарить подарки всегда приятно, дарить их детям особенно приятно: счастливые детские лица не только радуют, но и вдохновляют, заряжают позитивной энергией. Так считают администрация и профком КУП ДРОЦ «Лесная поляна». Именно поэтому 25 декабря для детей сотрудников Центра прошёл новогодний утренник. Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят с наступающим Новым годом и пригласили на цирковое представление.

С первых минут детские сердца были взяты в плен забавным клоуном. Дети охотно участвовали во всех играх, предложенных им, не жалея ладоней аплодировали акробатке и с удовольствием смотрели выступление собачки, шиншиллы и игуаны.













В конце утренника каждый желающий мог сфотографироваться на память с Дедом Морозом и Снегурочкой. Эмоции зашкаливали, и ребята охотно ими делились:

Донат, 9 лет:

- Мне понравилось абсолютно всё, я с удовольствием смотрел представление. Обратил внимание на фокусы, которые показывал клоун, так как я сам увлекаюсь деланием фокусов. Ну и конечно, невозможно не любить номера со зверями!

Игнат, 6 лет:

- Мне очень понравилось. Было здорово! Я танцевал со Снегурочкой и выполнял все движения за ней, даже не сбивался.

Женя, 10 лет:

- Представление было весёлое! Фокус с шиншиллой запомнился больше всего. И я решил, что у нас будет новый член семьи — шиншилла. Я даже имя ей уже придумал. Она мягкая, большая, у неё добрые глаза.

Ангелина, 14 лет:

- Я с удовольствием участвовала во флешмобе со Снегурочкой. Во время циркового представления восхищалась мастерством акробатки. Чтобы так профессионально выполнить номер, нужно долго и упорно работать.

В зале было тепло от улыбок, он весь искрился от лучиков веселья, идущих из детских глаз. Мероприятие закончилось, но воспоминания и эмоции надолго останутся в памяти ребят.

Сотрудники КУП ДРОЦ «Лесная поляна» выражают огромную благодарность директору Центра, Хомбаку Анатолию Владимировичу, за прекрасный новогодний утренник и счастье, подаренное их детям.





Светлана ИЗОФАТОВА, воспитатель КУП ДРОЦ «Лесная поляна».