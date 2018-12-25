С юбилеем, детский сад! 25 декабря ГУО «Ясли – сад №8» отпраздновал свой 40-летний юбилей

С юбилеем детский сад,

Дом для маленьких ребят!

В группах весело, уютно

и не скучно абсолютно.



25 декабря Государственное учреждение образование «Ясли – сад №8» празднует юбилей. Сорок лет назад это дошкольное учреждение впервые открыло двери для своих первых воспитанников. И вот уже они, повзрослевшие и возмужавшие, приводят сюда своих детей.

Начинать всегда бывает трудно. И надо было бороться с трудностями и преградами, и все преодолеть. Мы справились со всем этим, выстояли.

Первой хозяйкой дошкольного учреждения была Карабинская Ирина Афанасьевна — грамотный педагог, создавшая дружный, творческий коллектив, которым она руководила на протяжении более 20 лет.

С 2005 года и по сей день руководит дошкольным учреждением Кедо Виктор Петрович. Благодаря ему, наш детский сад растет и процветает. Производится ремонт помещений, оснащение мебелью и всем необходимым.

Хочется отметить тех работников, кто стоял у истоков зарождения нашего дошкольного учреждения: методист Куц Анна Васильевна, воспитатели дошкольного образования: Мищанович Светлана Антоновна, Цикото Алла Николаевна, Сухолет Валентина Михайловна, Зайко Татьяна Александровна, Шапель Нина Степановна, музыкальные руководители: Воронкова Елена Николаевна и Мейсак Елена Михайловна, заместитель по основной деятельности Апанасёнок Татьяна Чеславовна.

Коллектив у нас дружный и творческий.Хочется отметить педагогов, которые на протяжении многих лет трудятся в дошкольном учреждении, дарят свою теплоту и нежность дошколятам — это воспитатели: Сташкевич И. М., Зданович Т. А., Шутович Г. В., Сухолет Е. И., Коновалова Н. А., Сальманович И. Л., руководитель физического воспитания Демидович Е. Л., учитель – дефектолог Бутько С. И.

Хочется в этот праздничный день поблагодарить молодых педагогов, которые не так давно влились в наш дружный коллектив:

Кравцова Г. Г., Василевская П. И., Полянская А. Н., Михалькевич Ю. В., Жуковская И. С., Зенкевич Е. В.

Особую благодарность хочется выразить помощникам воспитателя, которые создают уют и поддерживают чистоту в группах.

В садике — праздник! Пожелаем всему коллективу того, что обычно желают хорошим людям — здоровья, счастья, удачи в делах, благополучия и творчества!

И. САЛЬМАНОВИЧ, воспитатель дошкольного образования.