|
С юбилеем, детский сад! 25 декабря ГУО «Ясли – сад №8» отпраздновал свой 40-летний юбилей
26.12.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
С юбилеем детский сад,
Дом для маленьких ребят!
В группах весело, уютно
и не скучно абсолютно.
Начинать всегда бывает трудно. И надо было бороться с трудностями и преградами, и все преодолеть. Мы справились со всем этим, выстояли.
Первой хозяйкой дошкольного учреждения была Карабинская Ирина Афанасьевна — грамотный педагог, создавшая дружный, творческий коллектив, которым она руководила на протяжении более 20 лет.
С 2005 года и по сей день руководит дошкольным учреждением Кедо Виктор Петрович. Благодаря ему, наш детский сад растет и процветает. Производится ремонт помещений, оснащение мебелью и всем необходимым.
Хочется отметить тех работников, кто стоял у истоков зарождения нашего дошкольного учреждения: методист Куц Анна Васильевна, воспитатели дошкольного образования: Мищанович Светлана Антоновна, Цикото Алла Николаевна, Сухолет Валентина Михайловна, Зайко Татьяна Александровна, Шапель Нина Степановна, музыкальные руководители: Воронкова Елена Николаевна и Мейсак Елена Михайловна, заместитель по основной деятельности Апанасёнок Татьяна Чеславовна.
Коллектив у нас дружный и творческий.Хочется отметить педагогов, которые на протяжении многих лет трудятся в дошкольном учреждении, дарят свою теплоту и нежность дошколятам — это воспитатели: Сташкевич И. М., Зданович Т. А., Шутович Г. В., Сухолет Е. И., Коновалова Н. А., Сальманович И. Л., руководитель физического воспитания Демидович Е. Л., учитель – дефектолог Бутько С. И.
Хочется в этот праздничный день поблагодарить молодых педагогов, которые не так давно влились в наш дружный коллектив:
Кравцова Г. Г., Василевская П. И., Полянская А. Н., Михалькевич Ю. В., Жуковская И. С., Зенкевич Е. В.
Особую благодарность хочется выразить помощникам воспитателя, которые создают уют и поддерживают чистоту в группах.
В садике — праздник! Пожелаем всему коллективу того, что обычно желают хорошим людям — здоровья, счастья, удачи в делах, благополучия и творчества!
И. САЛЬМАНОВИЧ, воспитатель дошкольного образования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С юбилеем детский сад, Дом для маленьких ребят! В группах весело, уютно и не скучно абсолютно.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)