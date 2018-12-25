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Снег и до -9°С ожидается в Беларуси 27 декабря

26.12.2018 11:29 — Новости Общества | БелТА  
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Снег и до -9°С ожидается в Беларуси 27 декабря
Фото из архива

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег, порывистый ветер, гололедица и до 9 градусов мороза ожидается в Беларуси 27 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, утром и днем преимущественно по западу выпадут осадки (мокрый снег, дождь). В некоторых районах возможны слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный 5-10 м/с, ночью с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса, при прояснениях - 6-9 градусов мороза. Днем будет от минус 5 по востоку до плюс 5 по западу Беларуси.-0-

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Теги: Минск
 
 
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26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег, порывистый ветер, гололедица и до 9 градусов мороза ожидается в Беларуси 27 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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