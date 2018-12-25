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Во взрыве на Скидельском сахарном заводе, где погибли четыре женщины, обвинили троих руководителей
26.12.2018 11:26 — Новости Общества | Tut.by
СК
Что произошло?
По данным следствия, 25 февраля 2017 года примерно в час ночи во время транспортировки сахара-песка по галерее, соединяющей склад емкостью 15 тысяч тонн и главный производственный корпус предприятия,
Пять работниц предприятия с ожогами различной степени тяжести и баротравмой были госпитализированы, четверо из них впоследствии умерли. Пятая пострадавшая утратила трудоспособность.
В результате происшествия предприятию также причинен имущественный вред на сумму более 500 тысяч рублей.
Как это произошло?
По данным следствия, в ходе транспортировки сахара-песка в помещениях комбината образовывалась сахарная пыль в высокой концентрации, при этом транспортная система в местах пересыпания продукции не была надлежащим образом закрыта.
В результате пыль смешивалась во взвешенном состоянии с воздухом, накапливалась на оборудовании, строительных конструкциях, воздуховодах, полу, предметах и обстановке.
По заключению экспертов, причиной взрыва стало поступление из оборудования сахарной пыли, образование аэрозоля (то есть взвешенной в воздухе сахарной пыли) во взрывоопасной концентрации и его последующее воспламенение от источника зажигания, наиболее вероятно, возникшего в результате работы электротехнического оборудования или разряда статического электричества.
Кто, возможно, виноват?
Используемое в цехе готовой продукции с 2013 года аспирационное устройство, предназначенное для удаления образующейся пыли, эксплуатировалось ненадлежащим образом и не обеспечивало ее эффективное устранение. Уборка накоплений пыли проводилась нерегулярно, несвоевременно и не в полном объеме.
Обо всем этом должностным лицам комбината было известно: им как минимум поступали жалобы на условия труда со стороны работников.
Обвинения в служебной халатности предъявлены главному инженеру комбината, начальнику цеха готовой продукции и его заместителю. Им грозит до 5 лет лишения свободы.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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СК завершил расследование уголовного дела о служебной халатности на Скидельском сахарном комбинате, повлекшей по неосторожности смерть четырех человек.
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