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Во взрыве на Скидельском сахарном заводе, где погибли четыре женщины, обвинили троих руководителей

26.12.2018 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
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СК завершил расследование уголовного дела о служебной халатности на Скидельском сахарном комбинате, повлекшей по неосторожности смерть четырех человек.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Что произошло?

По данным следствия, 25 февраля 2017 года примерно в час ночи во время транспортировки сахара-песка по галерее, соединяющей склад емкостью 15 тысяч тонн и главный производственный корпус предприятия, произошел взрыв взвешенной в воздухе сахарной пыли.

Пять работниц предприятия с ожогами различной степени тяжести и баротравмой были госпитализированы, четверо из них впоследствии умерли. Пятая пострадавшая утратила трудоспособность.

В результате происшествия предприятию также причинен имущественный вред на сумму более 500 тысяч рублей.

Как это произошло?

По данным следствия, в ходе транспортировки сахара-песка в помещениях комбината образовывалась сахарная пыль в высокой концентрации, при этом транспортная система в местах пересыпания продукции не была надлежащим образом закрыта.

В результате пыль смешивалась во взвешенном состоянии с воздухом, накапливалась на оборудовании, строительных конструкциях, воздуховодах, полу, предметах и обстановке.

По заключению экспертов, причиной взрыва стало поступление из оборудования сахарной пыли, образование аэрозоля (то есть взвешенной в воздухе сахарной пыли) во взрывоопасной концентрации и его последующее воспламенение от источника зажигания, наиболее вероятно, возникшего в результате работы электротехнического оборудования или разряда статического электричества.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Кто, возможно, виноват?

Используемое в цехе готовой продукции с 2013 года аспирационное устройство, предназначенное для удаления образующейся пыли, эксплуатировалось ненадлежащим образом и не обеспечивало ее эффективное устранение. Уборка накоплений пыли проводилась нерегулярно, несвоевременно и не в полном объеме.

Обо всем этом должностным лицам комбината было известно: им как минимум поступали жалобы на условия труда со стороны работников.

Обвинения в служебной халатности предъявлены главному инженеру комбината, начальнику цеха готовой продукции и его заместителю. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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СК завершил расследование уголовного дела о служебной халатности на Скидельском сахарном комбинате, повлекшей по неосторожности смерть четырех человек.
 
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