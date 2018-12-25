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«Неважно, сколько за воду заплатим». В Гомеле родители сами залили каток во дворе для детей

26.12.2018 11:56 — Новости Общества | Tut.by  
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В гомельском микрорайоне «Шведская горка» появилась новая ледовая площадка. Создали ее местные жители. Сами!


Ледовую арену под открытым небом размером 25 на 15 метров залили на радость местной детворе несколько неравнодушных соседей. Автором и воплотителем идеи выступил отец двоих детей Антон Пискунов.

— Я видел, как мальчишки собирались во дворе и гоняли шайбу по утрамбованному снегу, без коньков, конечно. Рано или поздно они бы пошли на водоем — наш район окружен реками и озерами, — а лед сейчас тонкий, недалеко до беды, — говорит Антон.

Сам он в детстве не раз заливал с друзьями площадку, чтобы погонять в хоккей. Воду, вспоминает, тягали на санках в ведрах.


В этот раз решил сделать все профессионально. Прежде, чем приступить к работам, получил разрешение в ЖЭУ, а также попросил доступ к пожарным гидрантам у «Водоканала». Не отказали.


На заливку льда у Антона и соседей ушло пять дней. Подготовили площадку, утрамбовали снег, соорудили бортики. Чтобы лед получился крепким, заливали слоями.

Сколько было потрачено воды, позже посчитают в «Водоканале» и скажут жильцам дома стоимость. Какой бы она ни была, говорит Пискунов, они раскинут на всех и заплатят. Ведь здоровье и радость детей, говорят родители, не измеряется ни кубами воды, ни рублями.

 
 
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Прежде, чем приступить к работам, жильцы дома получили разрешение в ЖЭУ, а также попросили доступ к пожарным гидрантам у «Водоканала». Не отказали.
 
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