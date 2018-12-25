УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Приблизились Новогодние праздники и зимние каникулы. Самое волшебное и чудесное время для детей: елка, подарки, всевозможные развлечения и зимние забавы. Хлопушки, бенгальские огни, снежные горки, ледянки, санки, лыжи и коньки, петарды и фейерверки — все это не только приносит радость, но может и огорчить травмами, ушибами, порезами и ожогами.

МЧС напоминает простые правила для обеспечения безопасности ребенка на зимних праздниках.

Необходимо запомнить — пиротехника детям не игрушка!

В новогодние праздники ежегодно имеются пострадавшие с серьезными термическими и механическими травмами от фейерверков, и немалое количество среди них — дети. Не разрешайте детям, самостоятельно пользоваться пиротехникой, а также играть со спичками и зажигалкам.

Не разрешайте детям длительно находиться на улице в морозную погоду! Если вы собираете ребенка на улицу, позаботьтесь о его «снаряжении». Следует исключить кожаные перчатки, ребенок может не заметить, как обморозит руки, взамен их дайте непромокаемые варежки. Одежда также должна быть непромокаемая, чтобы ребенок не простудился и не вспотел.

Не оставляйте детей одних дома!

Спички и зажигалки, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также лекарства и бытовую химию храните в недоступных для детей местах. Не разрешайте своему ребенку самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами. Обязательно расскажите, что нужно делать в случае возникновения пожара. Напомните детям, что при пожаре ни в коем случае нельзя прятаться в укромные места (в шкафы, под кровати), так как это затруднит их поиск и спасение.

Каждый ребенок должен знать свой домашний адрес и номер домашнего телефона. Выучите с детьми наизусть номера «101», «112» — телефон вызова экстренных.

Не будет лишним напомнить в Новогодние каникулы и об опасности зимнего водоема. Объясните ребенку, что выходить на лед очень опасно, и расскажите об опасности игр на льду. Предупредите его, что нельзя подходить к водоемам и проверять прочность льда ударом ноги. Не играйте с ребенком на льду, подавая плохой пример, ведь дети копируют поведение родителей. Помните, что учить ребенка, катанию на коньках нужно только на специально оборудованных ледовых площадках.

Помните: безопасность детей — дело рук их родителей!