Пускай сбываются мечты!





Точно половина школьников (а их в санаторной школе-интернате для детей с соматической патологией учится более ста человек) была задействована в праздничной музыкальной программе «Новогодние мечты сбываются». Были здесь и шумный, яркий бразильский карнавал, и милые снежинки, и розовые поросята с серенькими зайчатами, один мальчик танцевал, как Майкл Джексон, а другой — ну вылитый Дональд Трамп, только он ни на кого не ругался, а стихи читал, хорошие, про Новый год. Про Новый год были и песни, и интересные живые диалоги ведущих, а учительница английского языка танцевала, как настоящая цыганка. Остается только гадать, как столько много талантливых детей собралось в одном месте. Может, их специально отбирают сюда не по соматической патологии, а по степени музыкальной одаренности? Или здесь такие чуткие педагоги, что могут увидеть и развить талант в любом ребенке? Пусть это останется их профессиональной тайной, нам же остается констатировать: «санаторские» дети и сами веселились от души, и повеселили своих педагогов, воспитателей, приехавших родителей и, конечно, почетных гостей. Сюда на детский праздник приехали министр лесного хозяйства Республики Беларусь Виталий Дрожжа, генеральный директор Могилёвского производственного лесохозяйственного объединения Владимир Раевский, директор Глусского лесхоза Сергей Максимович, первый заместитель председателя Глусского райпо Анна Янушевская. Если кто-то вначале и думал о проблемах и делах, то к концу представления настроение у всех было таким, что и большие, и маленькие стали в общий хоровод.

Но перед этим были, конечно же, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, поздравления и подарки от гостей. Новый год действительно волшебный праздник, его ждут и взрослые, и дети, сказал, обращаясь к ребятам, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, и новогодние мечты действительно сбываются, поэтому мечтать можно, мечтать нужно. Но к своей мечте нужно идти самому, преодолевая трудности, потому что движение вперед не дается без усилий. Мечтать и делать всё, чтобы мечта сбылась, он пожелал ребятам, а педагогам и родителям — сил, терпения, вдохновения и хорошего новогоднего настроения. От лесоводов страны санаторной школе в подарок достался сертификат на 40 тысяч рублей для приобретения стройматериалов, ребята же больше обрадовались привезенным для них сладким подаркам.

В этой школе всегда приятно бывать, признался генеральный директор Могилёвского ГПЛХО Владимир Раевский, потому что всегда видишь, как из года в год преображается школа, как развиваются ребята. Детство — замечательная пора, поэтому не надо спешить взрослеть, надо радоваться детству, а взрослые, в том числе и в этой школе, сделают всё, чтобы оно для ребят проходило в комфортных условиях и было счастливым. Да, всегда интересно наблюдать, как меняются ребята, заметил директор Глусского лесхоза Сергей Максимович. Первого сентября они волнуются, немного насторожены, никого не знают, а в декабре это уже большая веселая и дружная семья. Это видеть всегда радостно и приятно.

Под Новый год никто не должен остаться без подарков — сувениры, сделанные своими руками, ребята подарили гостям. А директор санаторной школы-интерната Анатолий Ласоцкий поблагодарил артистов за их красочное и веселое представление, гостей — за добрые слова и подарки, за внимание и поддержку. За последние годы шефы много сделали для этой школы, ее воспитанников и педагогов, их помощь и внимание дорогого стоят. Дружить и дальше, обязательно мечтать, и пусть сбываются мечты у детей и взрослых, пожелал Анатолий Ласоцкий, и к этим пожеланиям нельзя не присоединиться.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

Фото Анны АВТУХОВОЙ

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