ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пускай сбываются мечты!

26.12.2018 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Пускай сбываются мечты!

Точно половина школьников (а их в санаторной школе-интернате для детей с соматической патологией учится более ста человек) была задействована в праздничной музыкальной программе «Новогодние мечты сбываются». Были здесь и шумный, яркий бразильский карнавал, и милые снежинки, и розовые поросята с серенькими зайчатами, один мальчик танцевал, как Майкл Джексон, а другой — ну вылитый Дональд Трамп, только он ни на кого не ругался, а стихи читал, хорошие, про Новый год. Про Новый год были и песни, и интересные живые диалоги ведущих, а учительница английского языка танцевала, как настоящая цыганка. Остается только гадать, как столько много талантливых детей собралось в одном месте. Может, их специально отбирают сюда не по соматической патологии, а по степени музыкальной одаренности? Или здесь такие чуткие педагоги, что могут увидеть и развить талант в любом ребенке? Пусть это останется их профессиональной тайной, нам же остается констатировать: «санаторские» дети и сами веселились от души, и повеселили своих педагогов, воспитателей, приехавших родителей и, конечно, почетных гостей. Сюда на детский праздник приехали министр лесного хозяйства Республики Беларусь Виталий Дрожжа, генеральный директор Могилёвского производственного лесохозяйственного объединения Владимир Раевский, директор Глусского лесхоза Сергей Максимович, первый заместитель председателя Глусского райпо Анна Янушевская. Если кто-то вначале и думал о проблемах и делах, то к концу представления настроение у всех было таким, что и большие, и маленькие стали в общий хоровод.

Но перед этим были, конечно же, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, поздравления и подарки от гостей. Новый год действительно волшебный праздник, его ждут и взрослые, и дети, сказал, обращаясь к ребятам, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, и новогодние мечты действительно сбываются, поэтому мечтать можно, мечтать нужно. Но к своей мечте нужно идти самому, преодолевая трудности, потому что движение вперед не дается без усилий. Мечтать и делать всё, чтобы мечта сбылась, он пожелал ребятам, а педагогам и родителям — сил, терпения, вдохновения и хорошего новогоднего настроения. От лесоводов страны санаторной школе в подарок достался сертификат на 40 тысяч рублей для приобретения стройматериалов, ребята же больше обрадовались привезенным для них сладким подаркам.

В этой школе всегда приятно бывать, признался генеральный директор Могилёвского ГПЛХО Владимир Раевский, потому что всегда видишь, как из года в год преображается школа, как развиваются ребята. Детство — замечательная пора, поэтому не надо спешить взрослеть, надо радоваться детству, а взрослые, в том числе и в этой школе, сделают всё, чтобы оно для ребят проходило в комфортных условиях и было счастливым. Да, всегда интересно наблюдать, как меняются ребята, заметил директор Глусского лесхоза Сергей Максимович. Первого сентября они волнуются, немного насторожены, никого не знают, а в декабре это уже большая веселая и дружная семья. Это видеть всегда радостно и приятно.

Под Новый год никто не должен остаться без подарков — сувениры, сделанные своими руками, ребята подарили гостям. А директор санаторной школы-интерната Анатолий Ласоцкий поблагодарил артистов за их красочное и веселое представление, гостей — за добрые слова и подарки, за внимание и поддержку. За последние годы шефы много сделали для этой школы, ее воспитанников и педагогов, их помощь и внимание дорогого стоят. Дружить и дальше, обязательно мечтать, и пусть сбываются мечты у детей и взрослых, пожелал Анатолий Ласоцкий, и к этим пожеланиям нельзя не присоединиться.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

Фото Анны АВТУХОВОЙ

Еще больше фото смотрите здесь.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Точно половина школьников (а их в санаторной школе-интернате для детей с соматической патологией учится более ста человек) была задействована в праздничной...
 
Новости дня
Новости общества
 
Работники МЧС проверили около 6,5 тыс. мест новогодних празднований
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика