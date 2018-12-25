Структура таможенных органов меняется в Беларуси

Таможня «Минск-2» в Национальном аэропорту станет структурной частью Минской региональной таможни с 1 января 2019 года.

Об этом сообщается на сайте таможенных органов Беларуси.

Там отмечается, что с начала будущего года пункт «Минск-2» станет таможенным постом таможенным постом «Национальный аэропорт «Минск». При этом выполняемые задачи сохранятся в полном объеме.

В настоящее время реорганизация структуры завершается.

«Таможенные органы продолжают реализацию подхода «Одна область – одна таможня», - говорится на сайте.