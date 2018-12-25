|
Структура таможенных органов меняется в Беларуси
26.12.2018 12:20 — Новости Общества | БДГ
Таможня «Минск-2» в Национальном аэропорту станет структурной частью Минской региональной таможни с 1 января 2019 года.
Об этом
Там отмечается, что с начала будущего года пункт «Минск-2» станет таможенным постом таможенным постом «Национальный аэропорт «Минск». При этом выполняемые задачи сохранятся в полном объеме.
В настоящее время реорганизация структуры завершается.
«Таможенные органы продолжают реализацию подхода «Одна область – одна таможня», - говорится на сайте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таможня «Минск-2» в Национальном аэропорту станет структурной частью Минской региональной таможни с 1 января 2019 года.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)