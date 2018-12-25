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Процесс затянулся на три года. В Минске наконец установили памятник корове
26.12.2018 12:30 — Новости Общества | Tut.by
Возле Комаровки установили памятник корове, который расположился на площади возле крытого павильона. Вспоминаем, что это за скульптура и почему процесс ее установки затянулся на три года.
Конкурс на лучший памятник корове в Минске прошел еще в 2015 году. Было подано 27 заявок, а победил скульптор
Сегодня же возле Комаровского рынка появилась и сама скульптура. Как видим, ведра и лавочки в итоговом варианте нет.
Изначально предполагалось, что она появится тут в 2015-ом, максимум — в 2016-ом году. Но в итоге дело затянулось и на памятник собирали всем миром. По осени «
Николай Байрачный рассказывал, что никогда до этого не лепил коров, поэтому и решил поучаствовать в конкурсе.
— Коней лепил много, а коров — нет. Поэтому я изучил, как устроено это животное, и сделал его в стиле, который вписывается в композицию остальных скульптур на Комаровке.
Выделятся же из числа остальных композиций корова Байрачного праздничностью, которую создает венок на голове у животного.
— За этим веночком стоит давняя традиция, когда на Троицу хозяева украшали своих коров таким образом. Также я сделал ей красивый ошейник.
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Вспоминаем, что это за скульптура и почему процесс ее установки затянулся на три года.
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