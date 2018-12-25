Процесс затянулся на три года. В Минске наконец установили памятник корове

Возле Комаровки установили памятник корове, который расположился на площади возле крытого павильона. Вспоминаем, что это за скульптура и почему процесс ее установки затянулся на три года.



Фото: Комаровский рынок

Конкурс на лучший памятник корове в Минске прошел еще в 2015 году. Было подано 27 заявок, а победил скульптор Николай Байрачный . Пластилиновая копия памятника выглядела вот так:



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Сегодня же возле Комаровского рынка появилась и сама скульптура. Как видим, ведра и лавочки в итоговом варианте нет.



Фото: Комаровский рынок

Изначально предполагалось, что она появится тут в 2015-ом, максимум — в 2016-ом году. Но в итоге дело затянулось и на памятник собирали всем миром. По осени « Наша Ніва » опубликовала документ, согласно которому Министерство сельского хозяйства просит облисполкомы и Мингорисполком «обеспечить привлечение финансовых средств на создание памятника корове» «во исполнение поручения главы государства». В письме было сказано, что по предварительным расчетам на создание памятника надо было почти 275 тысяч рублей.

Николай Байрачный рассказывал, что никогда до этого не лепил коров, поэтому и решил поучаствовать в конкурсе.

— Коней лепил много, а коров — нет. Поэтому я изучил, как устроено это животное, и сделал его в стиле, который вписывается в композицию остальных скульптур на Комаровке.

Выделятся же из числа остальных композиций корова Байрачного праздничностью, которую создает венок на голове у животного.

— За этим веночком стоит давняя традиция, когда на Троицу хозяева украшали своих коров таким образом. Также я сделал ей красивый ошейник.