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«До инсультов Олег любил математику». Разыскивается айтишник, который станет учителем для ребенка

26.12.2018 12:19 — Новости Общества | Tut.by  
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«У нас в отделении сейчас находится мальчик Олег, ему 16 лет, и он из Гродно, — написала в редакцию Анастасия Беганская, врач Республиканского клинического центра паллиативной медицинской помощи детям. — У Олега есть четыре собаки, которыми он гордится, и ни одного сверстника-друга. Но он не унывает. Старается, занимается. Олег хорошо управляет одной рукой и мечтает хоть немного научиться программировать. Возможно, в канун Нового года найдется доброволец, который поможет ему осуществить мечту».


Фото: личный архив героев.

25 декабря, когда мы связались с семьей Олега, мальчик уже был с родителями в Гродно. С мамой, папой, братом и дедушкой они накрывали на стол, чтобы встречать Рождество. А на днях наряжали елку.

— Помогал ли Олег? Конечно! — шутит его папа, которого тоже зовут Олег Маркевич. — Командовал процессом.

Папа у Олега столяр, с сыном они лучшие друзья. Часто, когда они приезжают куда-то на реабилитацию, их называют Олеги: «Наши Олеги прибыли». Вместе они выгуливают собак, а недавно завели пчел. Начали с двух ульев, потом купили еще несколько пустых домиков — этой весной планируют расширять медовую «ферму».

За столом Олег тоже сидит рядом с папой. Парень он серьезный, любит учиться и занимается с логопедом.

— Я все разбираю, что он говорит, — папа помогает сыну общаться с журналистом. — Просто, когда он спешит, его не понятно. Я тогда торможу: «Олег, проговаривай нормально», и он старается.

У Олега тромбофилия. В 8 лет у мальчика под коленом образовался тромб. Чтобы его удалить, делали операцию, во время которой лопнул сосуд.

— Пошла гангрена, и отняли ножку, — вспоминает отец. — В 2010 году у сына случился один инсульт, затем — второй. А в январе 2017-го еще два — подряд.

Олег, гордится папа, настоящий борец. После первых двух инсультов старался, ходил. Не слушалась правая рука, но он занимался и более-менее ее разработал. Третий и четвертый инсульты оказались сильнее мальчика. Ребенок попал в реанимацию, сам не дышал и не глотал, но отошел. Сейчас передвигается только на коляске.

— После операции на ноге он какое-то время учился дома, но когда ему сделали протез, снова пошел в школу. Так хотел на занятия, — рассказывает о сыне отец. — Сначала мы с мамой возили его на уроки, а потом он сам стал добираться. Рядом живут девочки из его класса, они помогали ему рюкзак поднести, компанией ехали на автобусе. Бывало, звоним: «Ты где?», а он: «Все нормально, стою на остановке». Мы с женой смирились и радовались, когда слышали, что он с друзьями едет в город или на футбол.

В четвертом классе Олег больше не смог ходить на уроки со всеми. Даже на выпускной альбом ему пришлось фотографироваться отдельно.

— Во время общей фотосессии он был в больнице, — объясняет папа. — Пусть позже, но мы все равно отвезли его к фотографу. И теперь в альбоме он улыбается рядом с другими одноклассниками.

«Это не мы ему навязали, это решение сына»

Сейчас Олег в 10 классе, занимается на дому. Когда заканчивал 9-й, вспоминает папа, учителя предлагали: «Может, хватит?». Обычно дети с таким здоровьем в старшую школу не идут, но мальчик захотел учиться дальше. «Это не мы ему навязали, — предупреждает отец. — Это решение сына».


Фото: личный архив героев.

— Пока не было инсультов, Олег очень любил математику, — рассказывает о сыне папа. — Выступал на детских олимпиадах для детей и хорошо читал. Была у них в классе девочка, с которой они — два лидера — конкурировали, кто больше слов в минуту прочтет. То Олег побеждал, то она.

— Сейчас он также любит математику и чтение?

— Уже не очень, — отвечает Олег-старший. — После первых инсультов его полгода ничего не интересовало. Даже ноутбук, планшет и телефон. Просто лежал, у него все болело. А сейчас мечтает хоть немного научиться программированию, и мы его в этом поддерживаем. Нужно думать о будущем, понятно ведь, что ни строителем, ни, например, инженером, он точно не сможет работать.

Да и компьютеры Олег-младший любит с самого детства. Когда ему было три, а брату Жене девять, старший всегда брал «мелкого» с собой в компьютерный центр. Олег усаживался за отдельный монитор. На вопрос администратора: «А этот куда?», Женя отвечал: «Это со мной, пускай учится».

— Сейчас у него есть свой ноутбук. Я наблюдаю, как он с интересом вместе с учителем информатики строит дома, — говорит папа Олег. — А еще у нас дедушка в деревне живет. У него овцы. Недавно я снял видео, чтобы Олегу показать. И он под это видео песенку подобрал. Смотришь — овцы уже под музыку бегают.

«Может, если загадать желание, все по-хорошему изменится»

Программирование для Олега — это мечта. Но есть у него и цель. Заработать денег и купить для мамы кухню. Его маму зовут Наталья. Она вкусно готовит и работает на мясокомбинате.

— Откуда у него эта идея, мы даже не знаем. Два года назад мы переехали в новый дом, и все никак не можем доделать эту комнату. Видимо, слишком часто о ней говорим, раз это у него на слуху.

А вот мама с папой мечтают, чтобы в новом году у Олега появились друзья, и вспоминают, что когда-то сын был очень общительный.

— После второго инсульта, когда ходить ему было уже тяжело, мы ему купили квадроцикл, и он ездил у нас по частному сектору, — описывает те годы папа. — Звоним: «Где ты?», «Я тут, — отвечает, — с ребятами играю». После третьего инсульта он уже мало с кем общается. Разве только со мной, я теперь его приятель. Но, кто знает, может, если загадать желание, все по-хорошему изменится.

Желающие стать учителем для Олега и помочь исполнить его самую большую мечту, пишите panteleeva@tutby.com.

 
Теги: Гродно
 
 
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Олег 16, он из Гродно. У парня есть мечта - научиться программировать. Возможно, в канун Нового года для него найдется учитель.
 
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