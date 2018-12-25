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Ученым 2018 года в Беларуси стал Николай Казак

26.12.2018 12:37 — Новости Общества | БелТА  
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26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президиум Национальной академии наук Беларуси утвердил результаты конкурса "Ученый года НАН Беларуси - 2018", проведенного комиссией экспертов, и принял решение присвоить это звание генеральному директору ГНПО "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника", директору Института физики имени Б.И.Степанова НАН Николаю Казаку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.

Николай Казак - известный деятель в сфере науки и техники, внесший значительный вклад в оптику, акустооптику и лазерную физику. Ученый внес значительный личный вклад в создание новых научных направлений - линейную и нелинейную оптику квазибездифракционных световых пучков и оптику метаматериалов. Под его руководством в 2018 году в ГНПО "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника" и Институте физики НАН проведены структурные, организационные и кадровые преобразования.

В 2018 году он продолжил фундаментальные исследования в таком бурно развивающемся междисциплинарном направлении, как оптические метаматериалы. В частности, им разработаны оптимальные конфигурации плоских линз c суперразрешением (так называемые суперлинзы) ближнего и дальнего поля и предложен метод нанолитографии с высоким пространственным разрешением. Также разработан высокочувствительный интерферометрический метод диагностики метаматериалов. Кроме того, впервые установлены особенности нового типа акустооптического взаимодействия. Предложены инновационный метод формирования квазибездифракционных пучков с высокой осевой интенсивностью, который перспективен для реализации оптической связи и транспортировки лазерной энергии в свободном пространстве на большие расстояния, а также метод генерации электроуправляемых пучков Эйри в двуосных кристаллах и исследованы их свойства.

Николай Казак является научным руководителем и председателем научного совета по государственной программе научных исследований "Фотоника, опто- и микроэлектроника", руководит работами по проекту "Атмосфера-17", одному из мероприятий программы Союзного государства "Луч", инновационному проекту "Ближнепольный микроскоп" программы "Эталоны и научные приборы". Является научным руководителем и принимает непосредственное участие в выполнении контрактов с Шаньдуньским институтом по космической электронной технологии (Китай). Под его руководством и при непосредственном участии в 2018 году разработан ряд нормативных правовых актов и концепций.

Николай Казак - член Президиума Высшей аттестационной комиссии, председатель ученого совета Института физики НАН, член подкомитета по государственным премиям Беларуси в области науки и техники, комиссии по премиям НАН Беларуси, научного совета Российской академии наук по оптике и лазерной физике, Фраунгоферовского общества, Белорусского физического общества. Ученый награжден орденом Франциска Скорины (2002), орденом Почета (2012), золотой медалью Национальной академии наук Беларуси (2015). Является лауреатом государственной премии Беларуси в области науки и техники (2000).

Звание "Ученый года Национальной академии наук Беларуси" присуждается ежегодно. Цель конкурса - выявление и поощрение наиболее эффективно работающих ученых НАН, ознакомление научной общественности с наиболее значимыми достижениями ученых, укрепление имиджа НАН. Предполагается, что данный конкурс будет стимулировать творческую активность, способствовать повышению престижа научно-исследовательской и инновационной деятельности, результативности научной работы и инновационной деятельности, развитию научных школ, действующих в НАН Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президиум Национальной академии наук Беларуси утвердил результаты конкурса "Ученый года НАН Беларуси - 2018", проведенного комиссией...
 
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