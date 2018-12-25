ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси на всех праздничных мероприятиях будут работать бригады скорой помощи

26.12.2018 12:57 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси на всех праздничных мероприятиях будут работать бригады скорой помощи
Фото из архива

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на всех праздничных мероприятиях будут работать бригады скорой медицинской помощи. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Минздрава Олег Панчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"В местах проведения праздничных мероприятий медобеспечение будет осуществляться бригадами скорой медицинской помощи и медицинскими пунктами. Будет также организовано медицинское сопровождение делегаций из областей", - сказал Олег Панчук.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на всех праздничных мероприятиях будут работать бригады скорой медицинской помощи. Об этом сообщил сегодня журналистам...
 
Новости дня
Новости общества
 
МТС открыл горячую линию для звонков Деду Морозу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика