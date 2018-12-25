ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МТС открыл горячую линию для звонков Деду Морозу

26.12.2018 12:54 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
МТС открыл горячую линию для звонков Деду Морозу

В праздничный период МТС предоставляет своим абонентам возможность бесплатно позвонить виртуальному Деду Морозу: наберите с мобильного короткий номер 2019, чтобы загадать желание и услышать поздравление с Новым годом! Для реализации горячей линии применялись уникальные разработки на базе искусственного интеллекта. В первые дни работы Деду Морозу уже позвонили более 170 тысяч абонентов.

Дед Мороз может не успеть посетить каждый дом и поздравить с праздником лично, зато теперь ему можно позвонить - МТС предлагает своим абонентам новый способ для связи с главным персонажем зимнего праздника. И если тем, кто написал письмо, ответ приходит не сразу, то по телефону ответ не заставит себя ждать: дедушка расспросит собеседника о том, как прошел год, и выслушает пожелания на новый.

В первую очередь горячая линия создана для маленьких абонентов, но Дед Мороз найдет слова для всех, кто продолжает верить в чудеса.

Одна из задач праздничной кампании - помочь родителям узнать, о чем мечтают дети: после разговора на телефонный номер, с которого был совершен звонок, будет выслано SMS со ссылкой на аудиозапись разговора.

Горячая линия Деда Мороза будет работать по 10 января 2019 года. Звонок бесплатный.МТС открыл горячую линию для звонков Деду Морозу

Размещение рекламы на БЕЛТА

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В праздничный период МТС предоставляет своим абонентам возможность бесплатно позвонить виртуальному Деду Морозу: наберите с мобильного короткий номер 2019, чтобы...
 
Новости дня
Новости общества
 
Милиция с 31 декабря переходит на усиленный вариант несения службы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика