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Определены победители республиканского конкурса инновационных проектов

26.12.2018 13:43 — Новости Общества | БелТА  
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26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса инновационных проектов прошла сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конкурс каждый год совершенствуется, улучшаются его условия. Впервые за все время его существования учрежден отдельный приз от бизнеса - от компании "Нативита" в сфере биотехнологий. Среди участников есть победители других республиканских конкурсов: они получили возможность и финансирование для разработки бизнес-планов своих проектов. В работе конкурса участвует также "Белбренд", Минский городской технопарк. Выстраивается целая экосистема - от идеи до возможности создания своего бизнеса, - сказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин. - Больше всего заявок подано в сфере IT, на втором месте - биотехнологии. Важно, что в этом году появились проекты, которые находятся на стыке IT и приборостроения".

Победителей выбрали в двух основных номинациях. Лучшим инновационным проектом стала разработка Андрея Дюсьмикеева - комплексный сенсор контроля экологии помещений, который предназначен для определения рисков здоровью и выявления резервов повышения продуктивности. Награду за лучший молодежный инновационный проект получила Мария Стеганцева из РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, которая разработала ДНК-вакцину против нейробластомы. Помимо победителей, в номинациях определили по пять призеров. Авторы этих проектов награждены сегодня ценными призами и денежными премиями в размере Br2130, Br1420 и Br710 за первое, второе и третье места соответственно. Также среди победителей и призеров конкурса отобраны восемь проектов для дальнейшей коммерциализации. Каждый из них получил сертификат на сумму Br14 200.

В номинации "Биотехнологии и геномика в медицине и фармацевтике" СООО "Нативита" наградило проект Дмитрия Дормешкина "Разработка инновационной библиотеки антител для высокопроизводительного получения антител терапевтического и диагностического назначения". Победителю был вручен сертификат на сумму $3 тыс.

В 2018 году рабочей группой конкурса была отобрана и допущена к участию 151 заявка, из них в номинации "Лучший инновационный проект" - 60, в номинации "Лучший молодежный инновационный проект" - 91.

ГКНТ при участии Министерства образования, Национальной академии наук, БРСМ и других заинтересованных организаций ежегодно проводит республиканский конкурс инновационных проектов. Участниками могут быть как юридические, так и физические лица, а в номинации "Лучший молодежный инновационный проект" есть ограничение по возрасту - до 35 лет. Имеют право на участие также проекты-победители других республиканских конкурсов ("100 идей для Беларуси" от БРСМ, Belarus ICT Start-up Award, SU&IT и др.). Цель конкурса - создание комплексной системы поощрения инновационной деятельности в стране, повышение ее привлекательности в предпринимательской среде, вовлечение молодежи в инновационную активность. Конкурс прошел уже в девятый раз.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса инновационных проектов прошла сегодня в Минске,...
 
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