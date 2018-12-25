Народной артистке Зинаиде Бондаренко сделали операцию

Народной артистке, легендарному диктору белорусского телевидения Зинаиде Бондаренко сделали операцию и поставили искусственный протез сустава на ноге. Об этом TUT.BY рассказал публицист, журналист и литератор Александр Томкович, который готовит к изданию ее биографию «Мой шлях да Беларусі. Далягляды Зінаіды Бандарэнкі».



Фото: Оля Офицерова / Наша Ніва

Александру о том, что операция прошла успешно, сообщил сын народной артистки. Операцию сделали в 6-й городской клинической больнице в Минске. Она длилась примерно два часа.

— В феврале мы с Занаидой Бондаренко записали почти 30 часов интервью, и она ничего не говорила. Ходила на все мероприятия, тусовки, а, оказывается, она делала обезболивающие уколы, и по ней было абсолютно не видно, что что-то болит. Может, за неделю до операции сын привез ей костыли и палочку, потому что она почти не могла ходить.

Импортный швейцарский протез стоил около двух тысяч долларов. Белорусский можно поставить бесплатно, но надо ждать очереди. Средства на импортный протез собрали друзья народной артистки.

По словам Александра Томковича, помогла Светлана Алексиевич, телеканал «Белсат», Радио Свабода, Белорусская ассоциация журналистов.

Зинаида Бондаренко проработала на телевидении около 40 лет. Вела многие программы — от выпусков новостей до «Калыханки».

Титульное фото: Оля Офицерова, Наша Ніва