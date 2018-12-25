В Минске за хранение почти 30 граммов марихуаны задержали водителя автобуса

В Минске задержали водителя автобуса, у которого нашли почти 30 граммов марихуаны. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

У оперативников была информация, что 40-летний водитель автобуса причастен к хранению наркотического средства. В итоге она подтвердилась и мужчину задержали.

В его квартире обнаружили и изъяли 28,76 граммов марихуаны. Он пояснил, что хранил наркотики исключительно в личных целях и не планировал сбывать. Оперативники проверяют достоверность этой информации.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК РБ («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»). Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.