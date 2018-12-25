Прием граждан и “прямую телефонную линию” в Костюковичах провела Татьяна Конончук

В среду, 26 декабря, в Костюковичском райисполкоме вела прием граждан по личным вопросам и прямую линию председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Татьяна КОНОНЧУК совместно с председателем райисполкома Дмитрием МАЛАШЕНКО.



В ходе приема поступило от граждан три вопроса по улучшению жилищных условий, отопительной системы и другие.

Валентина Шурлакова пришла с надеждой получить социальное жилье. В данный момент она проживает в двухкомнатной квартире на поселке Строителей. Не так давно у нее умер сын. Именно поэтому гражданке нужна однокомнатная квартира в черте города. Вопрос Валентины Владимировны поставлен на контроль.

Также от Валентины Шурлаковой поступила жалоба касательно рабочего графика ближайшего к дому магазина райпо. Властью предложено закрыть магазин и организовать подъезд автомагазина райпо, чтобы ежедневно обеспечивать поселок Строителей свежими продуктами.

Галина Кожемякина и Вера Михеенко выступили от лица всех жильцов дома № 164 по улице Ленинской, которые желают изменить отопительную систему вплоть до перехода на газовую. Однако вопрос газификации дома требует больших финансовых затрат. В доме в четырех квартирах проживают пенсионеры, которые скорее всего не смогут участвовать в полной оплате газификации.

Председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Малашенко совместно с Татьяной Конончук предложили несколько вариантов решения возникшего вопроса. Помимо газификации, можно будет построить небольшую котельную с мощным котлом, который отопит 8-квартирный дом. Этот вариант потребует в четыре раза меньше затрат. Но смогут ли жильцы дома договориться о том, кто будет топить дом – каждый по очереди или наймут человека, остается под большим вопросом. В любом случае жильцам необходимо избрать председателя дома и в письменном виде изложить свои пожелания в районный исполнительный комитет.

На прямую линию поступило одно обращение от гражданки О. В. Глёковой из агрогородка Селецкое. Вопрос относительно выплаты надбавки за молоко после его рассмотрения решился положительно.

Важно отметить, что приемы граждан позволяют встретиться с властью с глазу на глаз и решить животрепещущие вопросы.