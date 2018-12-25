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Блогеру, хамившему во время пожара сотруднику МЧС, дали за это 15 суток ареста

26.12.2018 16:13 — Новости Общества | Tut.by  
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26 декабря суд Советского района города Гомеля вынес решение по делу блогера Максима Филиповича, который в конце ноября спровоцировал конфликт с работником МЧС, снял это на видео и выложил в Сеть. Пользователи потребовали привлечь блогера к уголовной ответственности. Милиция провела проверку, однако оснований для возбуждения уголовного дела не нашла — в суд было направлено дело об административном правонарушении.


27 ноября на предприятии ЧСУП «Линия сноса» загорелась щепа. Пожар был сложный, тушили весь день и ночь. Свой видеоотчет решил подготовить и гомельский блогер Максим Филипович. Какое-то время он снимал на видео происходящее из окна своей квартиры, но позже, уже ночью 28 ноября решил выдвинуться на место ЧП. На территории, где спасатели не первый час боролись с огнем, к Филиповичу подошел сотрудник МЧС, чтобы выяснить, что посторонний делает в опасной зоне — и услышал в свой адрес оскорбления. Милиция заинтересовалась видео, провела проверку. Параллельно неравнодушные граждане создали петицию в которой требовали привлечь блогера к уголовной ответственности.

Несмотря на то, что процесс административный, в зал суда Филиповича доставил конвой: сейчас он находится под арестом из-за другого инцидента, участником которого стал еще в октябре. Тогда блогер повздорил с одним из посетителей гомельского магазина «Провинция. За это на него было составлено сразу два протокола: за оскорбление он получил штраф 367 рублей, а за мелкое хулиганство — арест на 14 суток.

И вот — очередное административное дело по той же статье.

Согласно материалам проверки, Филипович, стремясь продемонстрировать свое пренебрежение и превосходство, неоднократно оскорбительно и грубо приставал к сотрудникам МЧС, в течение длительного времени провоцировал их на конфликт (…), совершил оскорбительное приставание к гражданам, а также действия нарушающие общественный порядок.

Филипович свою вину не признал и рассказал, как, по его мнению, все было.

27 ноября блогер, как и другие гомельчане, наблюдал бушевавший на окраине города сильный пожар. Горела щепа на предприятии «Линия сноса». Затем Филипович прочитал в СМИ, что пожар потушен в 15.36. Но гореть продолжало, и блогер это отчетливо видел со своего балкона.

— Я был возмущен данной ложью и решил сам зафиксировать факт непотушенного пожара. В 1.30. занял позицию в лесу, не нарушая обозначенные забором границы предприятия, и стал транслировать на YouTube-канале свой стрим.

Далее, по словам Филиповича, к нему подошел неизвестный, (как выяснилось позже, это был заместитель начальника областного МЧС Сергей Новик, который руководил тушением пожара. — Прим. TUT.BY).

— На мои неоднократные требования представиться гражданин не реагировал.

— На тот момент вам не было понятно, что перед вами работник МЧС? — спрашивает судья.

— О том, что это работники МЧС, я и близко не знал, — уверяет блогер. Никаких хулиганских побуждений в его действиях, говорит он, не было, а хамил, мол, не он, а ему.

— Я дважды обратился на «Вы» и просил: «Представьтесь, пожалуйста». А мне ответили: «С какого перепуга я должен представляться?». Назвали мня «оленем» и локтем сделали удар.


Открыть/скачать видео (70.5 МБ)

— Скажите, а зачем вы просили представиться, просили назвать часть?

 — Я реально не знал, что это сотрудник МЧС (…) В материалах написано, что я неоднократно оскорбительно и грубо приставал к сотрудникам МЧС. Во-первых, в ту ночь я вообще не общался с сотрудниками МЧС и не видел таковых. Неизвестный гражданин, пристававший ко мне с различными вопросами в полвторого ночи, да — был. Сотрудника МЧС не было. А идентифицировать, кто это, во тьме в лесу я не мог. Для этого и просил лицо представиться. Также написано, что я нарушал общественный порядок. Как общение с неизвестным и нагло ко мне пристающим гражданином нарушает общественный порядок? Или я кубарем катался в лесу, ломал заборы и сосны? Кто это — то общество, порядок которого я нарушил? Замерзшие сосны в лесу или белки? — недоумевает блогер.

Петицию, в которой подписавшиеся просили привлечь его к уголовной ответственности, Филипович также назвал фейковой.

— Ни одного подписавшегося под петицией в милиции не опросили, сказали, что нет возможности найти этих людей, — заявил он.

Филипович считает происходящее «предвыборной вакханалией» и «политическим давлением». Состава административного правонарушения в своих действиях он не видит.

— Вел я себя, возможно, излишне эмоционально, однако полностью законно.

Исследовав материал проверки, суд вынес решение арестовать Филиповича на 15 суток.


 
Теги: Гомель
 
 
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Филипович свою вину не признал и рассказал, как все было.
 
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