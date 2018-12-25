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Блогеру, хамившему во время пожара сотруднику МЧС, дали за это 15 суток ареста
26.12.2018 16:13 — Новости Общества | Tut.by
26 декабря суд Советского района города Гомеля вынес решение по делу блогера Максима Филиповича, который в конце ноября
Несмотря на то, что процесс административный, в зал суда Филиповича доставил конвой: сейчас он находится под арестом из-за другого инцидента, участником которого стал еще в октябре. Тогда блогер
И вот — очередное административное дело по той же статье.
Согласно материалам проверки, Филипович, стремясь продемонстрировать свое пренебрежение и превосходство, неоднократно оскорбительно и грубо приставал к сотрудникам МЧС, в течение длительного времени провоцировал их на конфликт (…), совершил оскорбительное приставание к гражданам, а также действия нарушающие общественный порядок.
Филипович свою вину не признал и рассказал, как, по его мнению, все было.
27 ноября блогер, как и другие гомельчане, наблюдал бушевавший на окраине города сильный пожар.
— Я был возмущен данной ложью и решил сам зафиксировать факт непотушенного пожара. В 1.30. занял позицию в лесу, не нарушая обозначенные забором границы предприятия, и стал транслировать на YouTube-канале свой стрим.
Далее, по словам Филиповича, к нему подошел неизвестный, (как выяснилось позже, это был заместитель начальника областного МЧС Сергей Новик,
— На мои неоднократные требования представиться гражданин не реагировал.
— На тот момент вам не было понятно, что перед вами работник МЧС? — спрашивает судья.
— О том, что это работники МЧС, я и близко не знал, — уверяет блогер. Никаких хулиганских побуждений в его действиях, говорит он, не было, а хамил, мол, не он, а ему.
— Я дважды обратился на «Вы» и просил: «Представьтесь, пожалуйста». А мне ответили: «С какого перепуга я должен представляться?». Назвали мня «оленем» и локтем сделали удар.
— Скажите, а зачем вы просили представиться, просили назвать часть?
— Я реально не знал, что это сотрудник МЧС (…) В материалах написано, что я неоднократно оскорбительно и грубо приставал к сотрудникам МЧС. Во-первых, в ту ночь я вообще не общался с сотрудниками МЧС и не видел таковых. Неизвестный гражданин, пристававший ко мне с различными вопросами в полвторого ночи, да — был. Сотрудника МЧС не было. А идентифицировать, кто это, во тьме в лесу я не мог. Для этого и просил лицо представиться. Также написано, что я нарушал общественный порядок. Как общение с неизвестным и нагло ко мне пристающим гражданином нарушает общественный порядок? Или я кубарем катался в лесу, ломал заборы и сосны? Кто это — то общество, порядок которого я нарушил? Замерзшие сосны в лесу или белки? — недоумевает блогер.
— Ни одного подписавшегося под петицией в милиции не опросили, сказали, что нет возможности найти этих людей, — заявил он.
Филипович считает происходящее «предвыборной вакханалией» и «политическим давлением». Состава административного правонарушения в своих действиях он не видит.
— Вел я себя, возможно, излишне эмоционально, однако полностью законно.
Исследовав материал проверки, суд вынес решение арестовать Филиповича на 15 суток.
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Филипович свою вину не признал и рассказал, как все было.
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