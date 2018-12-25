В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акция «Наши дети» в Рясненской вспомогательной школе–интернате Новый год — время исполнения желаний Новый год — праздник волшебный, которого долго ждут, к которому заранее готовятся, праздник, объединяющий детей и взрослых —...

Новый год — время исполнения желанийНовый год — праздник волшебный, которого долго ждут, к которому заранее готовятся, праздник, объединяющий детей и взрослых — любят его все без исключения. А в канун новогодних торжеств принято дарить друг другу подарки, вкладывая в сувениры и сладости частичку душевного тепла. Именно на это и направлена благотворительная акция «Наши дети», уже на протяжении более чем двадцати лет проводимая в Беларуси. В эти новогодние дни не счесть адресов добрых дел, мест, куда представители государственных служб, различных предприятий, общественных организаций приходят, чтобы подарить радость детям, исполнить чье-то заветное желание.В прошедшую пятницу празднично украшенный актовый зал Рясненской вспомогательной школы –интерната открыл свои двери не только для воспитанников, но и для многочисленных гостей. В их числе Вячеслав Подольский, заместитель генерального директора РУП «Могилевэнерго», с коллегами, заместитель председателя Дрибинского райисполкома Наталья Речицкая, Руслан Мурго, директор ЧПУП «ВасЛес». Звучало много теплых слов поздравлений и пожеланий для ребят, педагогов, гостей праздника. И, конечно же, не обошлось без приятных подарков. Вячеслав Вячеславович передал директору школы-интерната сертификат на 15 тысяч рублей. Кроме того, представители «Могилевэнерго» привезли призы для победителей школьного конкурса рисунков и сладости для ребят.Руслан Александрович также пришел не с пустыми руками. Как-то педагоги посетовали на то, что им не хватает хорошей фотокамеры, чтобы запечатлеть все яркие моменты из жизни воспитанников. Але оп! Желания сбываются! В роли Деда Мороза — ЧПУП «ВасЛес».В благодарность за такое внимание воспитанники и работники школы подготовили прекрасный концерт «Новогодний переполох» с оригинальным сценарием, красочными креативными костюмами, песнями, танцами. И глядя на то, как стараются ребята, как артистичны большинство из них, как горят глаза и у выступающих, и у зрителей, на душе становилось светлее и теплее…Мария ШПАКОВА