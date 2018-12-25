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Фоторепортаж с конкурса «Дед Мороз — 2018» в Дрибине

26.12.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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Новый год — праздник, который делает зиму волшебным и чарующим временем года. Это время окутано тайнами и чудесами. Многие люди, особенно дети, верят, что именно под новый год случается настоящее волшебство. А делает их, конечно же, Дед Мороз. Появление Деда Мороза — это всегда чудо, что-то праздничное, волшебное, что к нам приходит из года в год.
25 декабря на центральной площади райцентра состоялся районный конкурс Дедов Морозов.
Возле праздничной елки детвора и взрослые, затаив дыхание, с нетерпением ждали чуда. И вот послышался хруст снега… Деды Морозы, да не одни, а в сопровождении Снегурочек и сказочных персонажей, спешили к ребятам, которые радостно и весело их встречали. Семь Дедов Морозов со своими сказочными свитами приготовили для детей много интересных и забавных новогодних игр. В конкурсе зимнего волшебства приняли участие Деды Морозы организаций района: Дрибинский ясли-сад №1 «Солнышко», райпо, РОЧС, Дрибинский Центр детского творчества и Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, Дрибинская центральная клубная система (отдел киновидеомероприятий), районный Центр культуры, Первомайский СДК. Конкурсанты со своей группой поддержки придумывали новогодние игры, пели, танцевали, водили хороводы вокруг елки. Каждая команда показала новогоднюю программу, демонстрируя свои творческие способности и умения: катали детей на санках, загадывали интересные загадки, под новогодние ритмы вместе с детьми и взрослыми водили вокруг елки зажигательные хороводы, а также доставали из своих сказочных мешков сладкие угощения для детворы.
Зимнее мероприятие прошло празднично и весело, и доставило удовольствие не только детям, но и взрослым. Вдоволь навеселившись, жители и гости праздника возвращались домой бодрыми и с хорошим настроением.
По итогам конкурса жюри определило победителя. Самую интересную новогоднюю программу представила команда районного Центра детского творчества и Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Лариса Кривицкая, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома поздравила команду и вручила им диплом победителя. Также все команды получили Дипломы участников конкурса и ценные подарки.
Людмила СВИРИДЕНКО
 
 
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Новый год — праздник, который делает зиму волшебным и чарующим временем года. Это время окутано тайнами и чудесами. Многие люди, особенно дети, верят, что именно...
 
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