«Обидел факт подачи». Минчанка говорит, что на Новый год маме на работе подарили горстку конфет

На днях в одной из групп во «ВКонтакте» дочь выложила подарок, который ее маме — работнику школы выдали к Новому году от профсоюза. На снимке всего шесть конфет. «Нам ничего ни от кого не нужно, — не скрывает эмоций девушка. — Просто обидел сам факт подачи. Вот честно, лучше бы ничего не давали».



По словам Маргариты, такой подарок ее маме выдали к Новому году от профсоюза. Фото: личный архив героев

Мама Маргариты работает в одном из учреждений образования Первомайского района Минска. На днях, рассказывает дочь, женщина зашла в профком по делам — и ее поздравили.

— Вручили горстку конфет и сообщили, что это подарок от профсоюза, — говорит Маргарита.

Как поздравляли других сотрудников, девушка не знает. По ее словам, коллективного поздравления не было. А с коллегами ее мама эту ситуацию не обсуждала, сказала — ей все равно.

— Для меня все это смешно и обидно, — продолжает Маргарита. — Я не хочу поднимать на уши школу, и подарки нам не нужны, просто ситуация задела. Вот честно, лучше бы ничего не давали.

— Так, может, подарок еще будет, а это просто угощение?

— Не думаю, дети ведь уже ушли на каникулы.

Маргарита рассказывает, что в их семье никогда не акцентировали внимание на подарках: поздравили на работе — хорошо, нет — ну и ладно. Что профсоюзы дарили ее маме в прошлом году, девушка не помнит. Обычно, говорит, на праздники вручали коробочку конфет.

В Первомайской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Минска не слышали, чтобы где-то вручали подарки. И пояснили: размер подарков, а также будут они или нет, определяет «первичка» организации или предприятия.

— В каждой организации свои подарки — у кого-то они большие, у кого-то маленькие. Все зависит от тех денег, которые есть в наличии у «первички», — говорят представители Первомайской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Минска. — Какие подарки и на какую сумму вручать своим работникам коллегиально на заседании решает профсоюзный комитет «первички».