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В Барановичах планируют построить приют для бродячих и домашних животных с крематорием
26.12.2018 17:19 — Новости Общества | Tut.by
В Барановичах на общественное обсуждение вынесли проект приюта для бездомных кошек и собак. Здание для временного содержания беспризорных животных планируют построить на улице Чурилина,
Согласно проекту, приют будет представлять собой комплекс из нескольких объектов. Здесь разместят вольеры для временного содержания 100 кошек, секции и утепленные вольеры для 200 собак, площадки для выгула и дрессировки собак, где установят малые архитектурные формы.
Помимо содержания безнадзорных животных, в приюте также планируют оказывать платные услуги населению по захоронению домашних питомцев. На территории комплекса запланировано строительство крематория для животных.
Общественное обсуждение будет проводиться с 28 декабря 2018 года по 26 января 2019 года.
Решение о проектировании и строительстве объекта принято Барановичским горисполкомом в сентябре 2018 года. Завершить строительство объекта планируют в 2019 году.
Ознакомиться с проектом, а также с оценкой воздействия планируемого объекта на окружающую среду можно на
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В приюте разместят вольеры для временного содержания 100 кошек, секции и утепленные вольеры для 200 собак.
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