В Барановичах планируют построить приют для бродячих и домашних животных с крематорием

В Барановичах на общественное обсуждение вынесли проект приюта для бездомных кошек и собак. Здание для временного содержания беспризорных животных планируют построить на улице Чурилина, пишет газета «Наш край».



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Согласно проекту, приют будет представлять собой комплекс из нескольких объектов. Здесь разместят вольеры для временного содержания 100 кошек, секции и утепленные вольеры для 200 собак, площадки для выгула и дрессировки собак, где установят малые архитектурные формы.

Помимо содержания безнадзорных животных, в приюте также планируют оказывать платные услуги населению по захоронению домашних питомцев. На территории комплекса запланировано строительство крематория для животных.

Общественное обсуждение будет проводиться с 28 декабря 2018 года по 26 января 2019 года.

Решение о проектировании и строительстве объекта принято Барановичским горисполкомом в сентябре 2018 года. Завершить строительство объекта планируют в 2019 году.

Ознакомиться с проектом, а также с оценкой воздействия планируемого объекта на окружающую среду можно на сайте Барановичского городского исполнительного комитета, а также в управлении архитектуры и градостроительства исполнительного комитета по адресу: улица Советская, 79, кабинет 516.

Свои замечания и предложения по документации можно направить: — в Барановичское городское ЖКХ: www. barjkh.by, почтовый адрес: 225 409, г. Барановичи, ул. Советская, 59. Контактное лицо — заместитель генерального директора Юрий Владимирович Кныревич, тел. 48−63−42, 41−30−00; — управление архитектуры и градостроительства исполкома: 225 409, г. Барановичи, ул. Советская, 79, каб. 516, e-mail: arch@baranovichy.by, тел. 8−0163−42−38−40, факс 8−0163−42−39−53. Контактное лицо — заместитель начальника Олег Николаевич Евсеев.