ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Барановичах планируют построить приют для бродячих и домашних животных с крематорием

26.12.2018 17:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Барановичах на общественное обсуждение вынесли проект приюта для бездомных кошек и собак. Здание для временного содержания беспризорных животных планируют построить на улице Чурилина, пишет газета «Наш край».


Фото используется в качестве иллюстрации

Согласно проекту, приют будет представлять собой комплекс из нескольких объектов. Здесь разместят вольеры для временного содержания 100 кошек, секции и утепленные вольеры для 200 собак, площадки для выгула и дрессировки собак, где установят малые архитектурные формы.

Помимо содержания безнадзорных животных, в приюте также планируют оказывать платные услуги населению по захоронению домашних питомцев. На территории комплекса запланировано строительство крематория для животных.

Общественное обсуждение будет проводиться с 28 декабря 2018 года по 26 января 2019 года.

Решение о проектировании и строительстве объекта принято Барановичским горисполкомом в сентябре 2018 года. Завершить строительство объекта планируют в 2019 году.

Ознакомиться с проектом, а также с оценкой воздействия планируемого объекта на окружающую среду можно на сайте Барановичского городского исполнительного комитета, а также в управлении архитектуры и градостроительства исполнительного комитета по адресу: улица Советская, 79, кабинет 516.

Свои замечания и предложения по документации можно направить:

— в Барановичское городское ЖКХ: www. barjkh.by, почтовый адрес: 225 409, г. Барановичи, ул. Советская, 59. Контактное лицо — заместитель генерального директора Юрий Владимирович Кныревич, тел. 48−63−42, 41−30−00;

— управление архитектуры и градостроительства исполкома: 225 409, г. Барановичи, ул. Советская, 79, каб. 516, e-mail: arch@baranovichy.by, тел. 8−0163−42−38−40, факс 8−0163−42−39−53. Контактное лицо — заместитель начальника Олег Николаевич Евсеев.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В приюте разместят вольеры для временного содержания 100 кошек, секции и утепленные вольеры для 200 собак.
 
Новости дня
Новости общества
 
В комиссию по содействию занятости обратились 4 человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика