В Гродно администратор хоккейного «Немана» украл у детской команды портмоне с более 4,5 тысячи евро

Днем 21 декабря тренер-преподаватель спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Неман» по хоккею с шайбой сообщил в милицию о краже портмоне, в котором находились 4655 евро, выделенные клубом для поездки детской команды на игры в Эстонию.

По факту кражи, совершенной в крупном размере, было возбуждено уголовное дело, сообщает СК.

Вскоре личность подозреваемого была установлена — им оказался 29-летний администратор клуба «Неман».

Мужчина во всем признался. Его взяли под стражу.

Все похищенные деньги клуба изъяты.