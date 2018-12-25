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В Гродно администратор хоккейного «Немана» украл у детской команды портмоне с более 4,5 тысячи евро
26.12.2018 17:26 — Новости Общества | Tut.by
Днем 21 декабря тренер-преподаватель спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Неман» по хоккею с шайбой сообщил в милицию о краже портмоне, в котором находились 4655 евро, выделенные клубом для поездки детской команды на игры в Эстонию.
По факту кражи, совершенной в крупном размере, было возбуждено уголовное дело,
Вскоре личность подозреваемого была установлена — им оказался 29-летний администратор клуба «Неман».
Мужчина во всем признался. Его взяли под стражу.
Все похищенные деньги клуба изъяты.
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Мужчина во всем признался. Его взяли под стражу.
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