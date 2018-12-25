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В Гродно мужчина искал клиентов для своей жены. Проституцией заработали 300 долларов и уголовное дело
26.12.2018 17:37 — Новости Общества | Tut.by
Гродненец вовлекал свою гражданскую жену в занятие проституцией. Заработали около 300 долларов,
Мужчина познакомился с женщиной на сайте знакомств. Между ними завязалась переписка. После недолгого общения они решили жить вместе. В какой-то момент у мужчины возникла идея: зарабатывать на проституции. Его гражданская жена была не против, хотя ее мужчина работал и имел стабильный доход.
Клиентов мужчина сам искал в соцсетях от имени женщины, договаривался с ними о времени, месте встречи и сумме.
«Заработок» женщина отдавала сожителю, а он уже распоряжался им по своему усмотрению. Во время очередной встречи с клиентом она была задержана милицией.
В ходе проверки установлено несколько фактов занятия проституцией, женщина заработала в общей сложности около 300 долларов.
Она привлечена к административной ответственности в виде штрафа, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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В Гродно мужчина искал клиентов для своей жены. Проституцией заработали 300 долларов и уголовное дело
Гродненец вовлекал свою гражданскую жену в занятие проституцией.
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