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В Гродно мужчина искал клиентов для своей жены. Проституцией заработали 300 долларов и уголовное дело

26.12.2018 17:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Гродненец вовлекал свою гражданскую жену в занятие проституцией. Заработали около 300 долларов, сообщает «Перспектива» со ссылкой на первого заместителя начальника Гродненского РОВД Андрея Мамчица.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Мужчина познакомился с женщиной на сайте знакомств. Между ними завязалась переписка. После недолгого общения они решили жить вместе. В какой-то момент у мужчины возникла идея: зарабатывать на проституции. Его гражданская жена была не против, хотя ее мужчина работал и имел стабильный доход.

Клиентов мужчина сам искал в соцсетях от имени женщины, договаривался с ними о времени, месте встречи и сумме.

«Заработок» женщина отдавала сожителю, а он уже распоряжался им по своему усмотрению. Во время очередной встречи с клиентом она была задержана милицией.

В ходе проверки установлено несколько фактов занятия проституцией, женщина заработала в общей сложности около 300 долларов.

Она привлечена к административной ответственности в виде штрафа, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

 
Теги: знакомства
 
 
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