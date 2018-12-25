Мнение. Дед Мороз, принеси ГУМу ребрендинг

Куда отправиться за новогодним настроением? Где увидеть сразу сотню разнообразно украшенных елочек? Назовите мне место, которое подходит, чтобы отлично (хоть и не очень-то дешево) провести выходной день: покататься на коньках, погулять, неспешно поедая очень вкусное мороженое, ощутить на себе удивительный микс старого, китчевого советского величия и главных новых идей мира моды…

Мария Шинкаревская, эксперт по ритейл-маркетингу (18 лет опыта в управлении маркетингом крупных ритейл-холдингов)

Да бог с ней, с модой. Здесь можно просто попить кофе с подругой под звуки ретро-музыки или посмотреть кино. Дети и взрослые сбегаются сюда в предновогодние дни, рассматривая витрины — произведения искусства! И огромная, роскошная елка в центре, какая же она красивая… Узнали?

Это все про ГУМ. К сожалению, про московский. В эти суматошные дни он преобразился: всюду украшения, новогодняя музыка, атмосфера благополучия и волшебства. Потребительский рай, в котором можно укрыться от непогоды и мрачных мыслей!

В нашем главном универсальном магазине тоже словно бы побывала волшебница. Однако она явно была не в духе и решила приморозить все четыре этажа от греха. Теперь время в ГУМе застыло где-то в районе брежневской оттепели. Здесь, наверное, тоже можно как-нибудь провести время. Повздыхать около грустных, уставших манекенов в витрине, которые, не меняя поз, изображают то семейную пару в летнем, то семейную пару в зимнем.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Годы идут, времена меняются, а парочка пластиковых людей все никак не может купить этот синий пылесос. Жизненно! Посмеяться над девочкой, утратившей пятачок. А потом не без труда продраться сквозь переполненный товарами зал, напоминающий недорогой склад, чтобы найти, например, рубашку сыну. Вскрикнуть, увидев цену. Оформить покупку в гробовой тишине.

Выйти и, наверное, закурить. С облегчением.

Ну, не то, чтобы у нашего, минского ГУМа, не было какой-то своей атмосферы. Всякий раз, приближаясь к знакомой с детства тяжеленной двери, я пытаюсь взывать к все более расплывчатым воспоминаниям советского детства. Кстати, тогда ГУМ делал до 5% от общего торгового оборота Минска! Хрустальные люстры, дефицитные товары. А потом, видимо, что-то пошло не так.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

О чем я думаю, когда посещаю ГУМ? О потерянных деньгах, о недополученной прибыли, о товарных остатках, которые нужно хранить на складах, а не в торговом зале. О беспомощных витринах, об отсутствии рутинга (потребительских маршрутов) и о том, куда смотрит служба пожарной безопасности.

Как, как можно сохраниться в таком нетронутом знаниями о ритейл-маркетинге состоянии в 2018 (поздравляю, уже почти 2019) году? И ради чего?

Вокруг открываются торговые центры, организованные по продуманным гайдлайнам. Они борются за трафик, участвуют в благотворительных акциях, открывают успешные интернет-магазины… И на всю эту суету свысока смотрят нерушимые пыльные манекены главного универсального магазина Республики Беларусь. Вот она, точка стабильности в этом нестабильном мире. Какой такой мерчендайзинг? Нам и так хорошо, — как бы говорят нам хором все три этажа. В Новый год в витрине елка, весной будет трава, к осени со склада оранжевые листья вынесем. Чего вам еще надо?



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

И почему это все так напоминает разваливающуюся на части коммунальную квартиру, в которой никто не хочет делать ремонт?

А тем временем ГУМ — это по-прежнему главный магазин города, да что там города, страны. Именно в нем приезжие, все эти гости столицы, ради которых мы так стараемся, получают важнейший (и чаще всего единственный) потребительский опыт. Интересно, что они думают, если даже меня, минчанку, этот оживший призрак коммунизма пугает до чертиков.

А в конце хотелось бы обратиться к Деду Морозу.

Дорогой Дедушка! Нам, маркетологам, очень обидно, что ты все силы бросил на другие магазины — и оцени, мы даже молчим про лондонский Selfridges или там парижский Printemps. Мы не первый год живем, понимаем, что ты не всесильный, но пожалуйста, пошли минскому ГУМу ребрендинг, ведь мы много лет были хорошими девочками и мальчиками. Наш город заслуживает красивый ГУМ с витринами, у которых хочется застыть, но от чувств, которые соответствуют такому счастливому, нарядному празднику, как Новый год! Пожалуйста, Дед Мороз, расскажи ответственным за продажи в ГУМе людям о том, как помогает работать хороший мерчендайзинг. Помоги им вынести из залов лишние товары! Научи обращаться с радиоточками, чтобы передавать музыку и важные для покупателя сообщения. А, и главное — пошли им, пожалуйста, профильного консультанта по витринистике! С наступающими праздниками тебя, дорогой Дедушка!

P. S. Дедушка, мы знаем, что ты в возрасте, но тут такое дело… скоро 14 февраля и 8 марта, а нам заранее очень страшно. Поторопись, пожалуйста! Целуем, мы.

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