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МАРТ рассказал, как будут повышаться тарифы на ЖКУ для населения в 2019 году

26.12.2018 19:28 — Новости Общества | БелТА  
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26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси прокомментировало указ №492 от 22 декабря "Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год", сообщает БЕЛТА.

Как отмечают в ведомстве, предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год установлены с соблюдением основного принципа, согласно которому ежегодный платеж по типовой двухкомнатной квартире с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг не должен увеличиться более чем на $5 в эквиваленте.

"Предельно допустимые тарифы (цены) на основные жилищно-коммунальные услуги для населения, по которым в 2018 году достигнуто 100-процентное возмещение затрат, увеличились не более чем на 3,5% (водоснабжение, водоотведение), а по отдельным позициям предельно допустимые тарифы не изменились (техническое обслуживание жилых домов и лифта, обращение с твердыми коммунальными отходами, обслуживание домофонов)", - уточнили в МАРТ.

Платеж за санитарное содержание вспомогательных помещений, в себестоимости которого в основном заложен труд работников, повысился соразмерно темпам роста заработной платы в 2018-2019 годах на 16,1%.

Тарифы на электроэнергию и газ для приготовления пищи повышены на 21,8% и 25,6% соответственно, что обеспечивает выход и по данным услугам на 100-процентный уровень возмещения, отмечают в МАРТ.

Кроме того, в целях стимулирования потребления электроэнергии в республике устанавливается комфортный для населения тариф на электрическую энергию для отопления и горячего водоснабжения электрифицированного жилого фонда в размере Br0,0335 за 1 кВт.ч, что значительно ниже действующих тарифов на электрическую энергию.

Учитывая значительный удельный вес оплаты за услугу теплоснабжения в платежах населения, тарифы на тепловую энергию будут повышены после завершения отопительного сезона - с 1 июня 2019 года.

"Утвержденные предельные уровни тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения в 2019 году позволят выйти на уровень возмещения по всему комплексу оказываемых жилищно-коммунальные услуг в размере 80%", - уточнили в МАРТ.

В ведомстве добавили, что в условиях роста жилищно-коммунальных платежей государственная поддержка населения будет осуществляться посредством предоставления безналичных жилищных субсидий в соответствии с указом от 29 августа 2016 года № 322 "О предоставлении безналичных жилищных субсидий".

Данные субсидии предоставляются на основе выявительного и заявительного принципов при условии, что ежемесячная сумма платы за жилищно-коммунальные услуги, определенная с учетом установленных правительством норм (нормативов) потребления этих услуг, превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15% - в сельской местности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси прокомментировало указ №492 от 22 декабря "Об установлении тарифов...
 
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