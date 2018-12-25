«Кладезь» веры, подарков и встреч: в Лиде открылся фестиваль православной культуры

В воздухе витает атмосфера Рождества. Еще только вчера его отпраздновали католики, а скоро готовятся встретить и православные. В историко-художественном музее вчера развернулся масштабный духовно-просветительский проект сестричества в честь Святой Елисаветы (одноименного минского монастыря) – фестиваль православной культуры «Кладезь». В Лиде он проходит под эгидой Лидской епархии и Лидского райисполкома.

Торжественное открытие состоялось с молебна на всякое доброе дело. Возглавил его благочинный Лидского округа протоиерей Ростислав Соловьев в сослужении духовенства Лидчины. Сразу после этого на втором этаже музея, в белом зале, состоялся концерт поэтессы, автора и композитора песен Татьяны Дашкевич. А в зале «Природа Лидчины» маленьких лидчан собрал театр батлейка на премьеру «Одноухий заяц».









Оживленно было и на выставке-ярмарке, где разместились торговые места, представляющие продукцию монастырских мастерских. Здесь можно купить духовную литературу, аудиозаписи, иконы, монастырский хлеб и выпечку, мед и продукты пчеловодства, одежду и текстиль из натуральных тканей. Представлен богатый выбор керамических изделий, чайные наборы, кружки, блюдца – с уникальной ручной росписью, именные наборы и разнообразная сувенирная продукция. Немало привлекает, особенно представительниц прекрасной половины, уникальная косметическая продукция: мыло ручной работы и крема на натуральной основе, травяные сборы и изделия природной аптеки, полезные подушки, наполненные гречневой шелухой, и другое.

– Заглянула на фестиваль, чтобы просто посмотреть, но, видимо, уйти с пустыми руками не получится, – делится впечатлениями лидчанка Елена Покуть. – Много сувенирной продукции: необычной и качественной. Масса вариантов для подарков. Лично меня привлекла и косметическая продукция: я не устояла и купила мыло ручной работы на природных компонентах. Цены не кусаются…

– С нетерпением ждала этой выставки-ярмарки, – отмечает Лилия Заяц. – Не потому что в одном месте можно купить все… А потому что оно изготовлено в монастыре своими руками из природных материалов и с молитвой. Еще мне нравится фестиваль тем, что он совмещает полезное с приятным. Я, к примеру, посетила концерт Татьяны Дашкевич – это настоящая отдушина. Спасибо организаторам. Фестивалю желаю приезжать к нам еще. А жителям Лиды советую: приходите.

















Монастырский проект «Кладезь», который до этого был в Лиде два года назад, действительно приехал обновленным. Об этом корреспонденту рассказала его организатор Татьяна Тихонова:

Фестиваль проходит в рождественские дни, поэтому одной из его особенностей стало обилие сувенирной продукции монастырских мастерских. Второе: специально к Лиде мы записали новый кукольный спектакль «Одноухий заяц». Этот спектакль адресуется особенным деткам, которые, может быть, чем-то отличаются от остальных. Кстати, спектакль проходит среди леса, (в зале «Природа Лидчины»). Третье – это множество выездных духовно-просветительских проектов. Мы посетим школы, социальные учреждения для инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, колонию в д. Гезгалы, проведем беседы на актуальные духовные темы. Премьера в вашем городе и на фестивале «Кладезь» – это персональная фотовыставка Вероники Архиповой «Настроение города», которая показывает Минск в интересных ракурсах. Еще одна особенность: мы привезли в Лиду пять икон с частицами мощей святых и все они разошлись по храмам и до конца недели будут доступны лидчанам. Это иконы Иоанна Крестителя (она сейчас находится в Свято-Михайловском соборе), Великомученика и Целителя Пантелеимона (в Свято-Георгиевском храме), апостолов Петра и Павла, младенца Гавриила Белостокского (эти иконы будут принесены в несколько городских храмов поочередно), Анастасии Узорешительницы (в храме колонии д. Гезгалы).













Фестиваль «Кладезь» будет работать до 31 декабря с 10.00 до 19.00 (31 декабря до 14.00), вход свободный. Собранные средства пойдут на благотворительность.

P.S.: сестры Свято-Елисаветинского монастыря и сестричества опекают РНПЦ психического здоровья, психоневрологический интернат для взрослых, дом-интернат для детей-инвалидов, туберкулезный диспансер, 2-ю больницу. На двух подворьях монастыря нашли приют и надежду бывшие заключенные и бездомные. Патронажная служба помогает старикам, оставшимся без помощи родных. В творческих мастерских монастыря создают фильмы, записывают музыку, ставят спектакли, изготавливают керамику и витражи, пишут иконы, издают книги. Рядом с мастерами трудятся люди, которые проходят реабилитацию. Средства, собранные от реализации изделий мастерских, идут на дела милосердия и на строительство нового дома для бездомных на подворье, богадельни и духовно-просветительского центра. Приобретая изделия монастырских мастерских, вы вносите свою лепту в благие дела.















